“Money Heist: Korea – Joint Economic Area”: ​​Netflix rivela il cast completo e il primo teaser

Rapina di denaro ha rivoluzionato per sempre il genere della rapina e, quindi, non sorprende che ci siano vari adattamenti. I fan hanno avuto poco a cui guardare dopo la fine dell’iconica serie nel dicembre 2021. Quindi, Netflix ha fornito a noi fan un aggiornamento sul remake coreano: Money Heist Korea.

Il nuovo adattamento andrà sotto il nome Money Heist: Corea – Area economica congiunta. Come parte dell’aggiornamento, Netflix ci ha anche benedetto con un teaser, che ha rivelato l’aspetto dei nuovi personaggi. Così com’è, i fan avranno difficoltà ad adattarsi a una versione rasata e pulita di The Professor. Quindi, diamo un’occhiata al cast e al teaser della serie.

Teaser di furto di denaro in Corea

Il teaser di 83 secondi si è concentrato principalmente su The Professor e Seon Woojin, il capo del Crisis Negotiation Team. Potrebbe significare che l’adattamento coreano ha leggermente modificato le cose per concentrarsi maggiormente sulla rivalità tra The Professor e Seon. Tuttavia, il teaser ci ha anche presentato il cast di altri personaggi.

Nel teaser, vediamo il Professore che pianifica una rapina e poi decide quale maschera usare per la rapina. Il Professore ha molte scelte, poiché può scegliere tra le tradizionali maschere coreane e l’iconica maschera Dali della serie originale.

Il cast e la data di uscita

Il coreano Rapina di denaro non ha cambiato i nomi in codice dati dalla serie originale. Quindi, i fan possono facilmente confrontare gli attori o i personaggi della serie. Le seguenti star coreane appariranno nell’adattamento di Money Heist:

Professore: Yoo Ji-Tae, che ha interpretato Lee Woo-jin Vecchio ragazzo

Seon Woojin: Kim Yunjin, che ha interpretato Sun Perduto

Berlino: Park Hae-soo, che ha interpretato Cho Sang-woo Gioco del calamaro

Tokyo: Jun Jong-seo, che ha interpretato Shin Hae-mi Bruciando

Mosca: Lee Won-jong, che ha interpretato Hwang Soon-beom in Procuratore dei vampiri

Nairobi: Jang Yoon-ju, che ha interpretato Miss Bong Veterano

Rio: Lee Hyun-woo, che ha interpretato Hang Hangyul/K in Il bugiardo e il suo amante

Helsinki: Kim Ji-hoon, che ha interpretato Baek Hee-sung Fiore del Male

Oslo: Lee Kyu-ho

Denver: Kim Ji-hun

Netflix non ha annunciato la data di uscita della serie. Ma i fan possono aspettarsi la data di uscita con il trailer, che cadrà da qualche parte a metà febbraio o all’inizio di marzo. Il trailer rivelerà anche di più sugli altri personaggi che non erano sotto i riflettori nel teaser. Quindi, fino ad allora, i fan possono indovinare quale maschera usa la banda per la loro rapina.

Quanto sei eccitato per il rilascio di Rapina di denaro Corea?

