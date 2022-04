Money Heist e altri 6 programmi Netflix con spin-off in arrivo

Sebbene tutti gli occhi siano puntati su Netflix in questo momento dopo che è emersa la notizia che la piattaforma avrebbe perso 200.000 abbonati solo nel primo trimestre dell’anno, è comunque ovvio che è il più grande servizio di streaming al mondo. E questo è per una buona ragione. La piattaforma ha preso così tanti rischi ed è andata ben oltre con i loro contenuti originali, ricevendo premi prestigiosi e accumulando enormi basi di fan. Tanto che non sorprende che scelgano di sviluppare spin-off per alcuni dei loro programmi più popolari.

A partire dal Rapina di denaro a Lo stregone e altro ancora, ecco gli spettacoli Netflix con spin-off super eccitanti in arrivo!

Rapina di denaro scorporo

Rapina di denaro (aka La Casa di Carta) era uno degli spettacoli originali Netflix più popolari quando era attivo. Le cinque stagioni hanno ricevuto il plauso della critica e i fan che l’hanno vista sono stati completamente risucchiati dal mondo delle rapine e del crimine. Lo spettacolo racconta epiche rapine organizzate da un personaggio chiamato il Professore (Álvaro Morte), con salti temporali e flashback per rendere le cose più interessanti.

Rapina di denaro è diventato un fenomeno culturale, vincendo un International Emmy Award per la migliore serie drammatica e facendo vestire i fan con tute rosse per Halloween anno dopo anno.

A causa della sua popolarità, non è stata davvero una sorpresa quando lo spin-off è stato annunciato nel novembre 2021. Secondo Deadline, la serie, intitolata Berlino, seguirà il personaggio principale interpretato da Pedro Alonso. Non sappiamo quando lo spettacolo avrà luogo nel Rapina di denaro universo, ma sappiamo che sarà presentato in anteprima su Netflix nel 2023. Non vediamo l’ora!

Lo stregone scorporo

Netflix non ha perso tempo a ordinare spin-off per Lo stregonecon uno spettacolo animato chiamato The Witcher: L’incubo del lupo in anteprima nell’agosto 2021 e una miniserie prequel intitolata The Witcher: Origine del sangue sta arrivando. La serie originale ha debuttato sullo streamer alla fine del 2019 ed è stata un successo immediato. I fan dell’omonima serie di libri non vedevano l’ora di vedere il loro adattamento live-action e vedere Geralt di Rivia (Henry Cavill) sul piccolo schermo.

The Witcher: Origine del sangue avviene 1.200 anni prima Lo stregone, secondo Entertainment Weekly, e si concentrerà su un mondo pre-colonizzato in cui viene creato il primo Witcher. Michelle Yeoh, Sophia Brown e Laurence O’Fuarain sono tra i membri del cast.

Bridgerton scorporo

Bridgerton potrebbe essere solo lo spettacolo più popolare su Netflix, forse proprio dietro Cose più strane. La storia d’amore di Regency Era ha preso d’assalto la piattaforma quando è stata presentata per la prima volta alla fine del 2020 ed è stato un gioco da ragazzi che è stata rinnovata per una seconda stagione. Flash-forward a marzo 2021 ed è stato annunciato Bridgerton ci sarebbero anche le stagioni 3 e 4.

Lo streamer ha davvero fiducia in questo spettacolo (e per una buona ragione!), Perché ha anche ordinato una serie prequel tutta sulla regina Charlotte (Golda Rosheuvel). Al momento, lo spettacolo è senza titolo, ma le riprese sono iniziate a Londra il 19 aprile 2022. Anche se potrebbe volerci un po’ prima che venga presentato in anteprima, speriamo di ottenere un titolo ufficiale e alcuni dettagli sulla trama prima o poi.

Quello spettacolo degli anni ’70 scorporo

Quello spettacolo degli anni ’70 non è un Netflix Original, ma i fan della commedia stoner hanno buone notizie da festeggiare perché il suo spin-off, Quello spettacolo degli anni ’90, sta arrivando allo streamer! La serie originale è una delle preferite da molti, in onda su Fox dal 1998 al 2006. Lo spettacolo segue il liceale Eric Foreman (Topher Grace) e il suo gruppo di amici stravaganti che navigano su amicizie, storie d’amore, famiglia e tutto il resto un tipico adolescente nel Gli anni ’70 sono passati.

La gente era così entusiasta di sapere che sarebbe in arrivo uno spin-off prequel, ed è stato confermato che Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, che hanno interpretato rispettivamente Red Foreman e Kitty Foreman, riprenderanno i loro ruoli! Quello spettacolo degli anni ’90 non ha ancora una data di uscita, ma speriamo di ricevere presto la notizia.

Sul mio blocco scorporo

Sul mio blocco è stato uno spettacolo di base per Netflix per tutte le sue quattro stagioni prima di terminare nel 2021. Lo spettacolo per adulti segue un gruppo di amici mentre entrano al liceo in una città svantaggiata di Los Angeles. Il dramma è stato elogiato per essersi concentrato sulle minoranze e su come ha affrontato argomenti come la deportazione, la violenza delle bande e la povertà.

Anche se i fan sono stati tristi nel vedere la fine della serie, abbiamo altro da aspettarci come uno spin-off chiamato Freeridge è in lavorazione. Il titolo del nuovo spettacolo è il nome del paese da cui Sul mio bloccoe, secondo Deadline, servirà come continuazione dello spettacolo originale, ma con nuovi personaggi che “potrebbero o meno aver scatenato una maledizione mortale dando il via a un’avventura indimenticabile”. Suona come un’atmosfera un po’ diversa da quella Sul mio blocco e siamo entusiasti di saperne di più.

Freeridge non ha ancora una data di uscita, ma saremo alla ricerca di maggiori dettagli.

L’eredità di Giove scorporo

Basato sull’omonima serie a fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, L’eredità di Giove è uno spettacolo di Netflix che ti mostra potrebbe non ho sentito parlare. Questo perché è stato cancellato abbastanza rapidamente dopo la sua uscita nel 2021. Lo spettacolo di una stagione segue un uomo di nome Sheldon (Josh Duhamel), che, insieme a suo fratello e pochi altri, ottiene superpoteri.

Sorprendentemente, però L’eredità di Giove ha ottenuto l’ascia circa un mese dopo la sua uscita, uno spin-off ha chiamato Super criminali sta arrivando. Deadline riporta che Netflix sta creando un universo antologico, quindi se tutto va bene possiamo aspettarci più spin-off da questo mondo in futuro. Nel novembre 2021, un adattamento anime chiamato Super truffatori venne fuori.

Si conoscono pochi dettagli Super criminali‘ ma speriamo che abbia più successo del suo predecessore.

A tutti i ragazzi che ho amato prima scorporo

Sto barando un po’ con questo perché A tutti i ragazzi che ho amato prima è una serie di film, ma c’è uno spin-off di uno show televisivo in arrivo di cui i fan sono super entusiasti, quindi ho pensato di includerlo! I film originali sono stati un enorme successo per Netflix, uscendo in tre puntate tra il 2018 e il 2021. Seguono una liceale di nome Lara Jean (Lana Condor), la cui vita viene sconvolta dopo che scrive lettere a tutte le sue ex cotte e a lei li manda la sorellina Kitty (Anna Cathcart).

I film sono basati sui libri di Jenny Han e lei sarà la creatrice del prossimo spin-off, XO, Kitty. Come evidenziato dal nome, il prossimo spettacolo sarà interpretato dalla sorellina di Lara Jean, con Cathcart che riprenderà il suo ruolo. Ecco la sinossi di XO, Kittysecondo Scadenza:

Nella serie, la sensale adolescente Kitty Song Covey (Cathcart) pensa di sapere tutto ciò che c’è da sapere sull’amore. Ma quando si trasferisce dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza, si renderà presto conto che le relazioni sono molto più complicate quando è in gioco il tuo cuore.

Se XO, Kitty esce nel 2023, sarà uno dei più grandi spettacoli dell’anno.

Quale spin-off sei più entusiasta di dare un’occhiata? Facci sapere nella sezione commenti!