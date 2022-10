Money Heist “Berlino” Serie Netflix: rivelazione del cast e cosa sappiamo finora

Rapina di denaro (La Casa di Carta), uno dei più grandi spettacoli di Netflix, è finito, ma non abbiamo ancora finito con il franchise. Non solo abbiamo ricevuto un nuovo remake sudcoreano della serie spagnola, ma stiamo anche ottenendo uno spin-off a tutti gli effetti con il personaggio preferito dai fan, Berlin. Ecco cosa sappiamo della prossima serie spin-off che uscirà nel 2023.

Si diceva da tempo uno spin-off mentre ci avvicinavamo all’ultima stagione che è arrivata su Netflix in due parti nel 2021. Alex Pina, il creatore di Rapina di denaroaveva stuzzicato numerose volte la possibilità di espandersi ulteriormente nei personaggi introdotti nella serie della nave madre.

Prima Berlino è stato ufficialmente svelato, Alex Pina (il creatore di Rapina di denaro) ha detto a Oprah Daily di essere aperto a uno spin-off, dicendo:

“Abbiamo molte possibilità per alcuni spin-off, sì, e penso che sia grazie alle identità forti e potenti dei personaggi. Abbiamo sempre cercato personaggi con un design molto complesso e stratificato. Quindi penso che quasi tutti i personaggi Rapina di denaro ha una dualità che vorremmo vedere in uno spin-off. Potremmo guardarli tutti in altri contesti”.

Netflix ha presentato ufficialmente la nuova stagione alla fine di novembre 2021, pochi giorni prima dell’arrivo della stagione 5, parte 2, su Netflix.

Oltre all’annuncio della serie, abbiamo ricevuto una breve anticipazione sull’imminente spinoff insieme alla didascalia (tradotta in inglese):

“Ci siamo già incontrati a Berlino a #LaCasaDePapeland, ora è il momento di Andrés de Fonollosa. Possiamo già annunciare che nel 2023 arriverà lo spin off della sua vita”.

Chi c’è dietro e chi reciterà in Berlin su Netflix?

Alex Pina tornerà a scrivere lo spettacolo. Lavorerà attraverso la sua società di produzione Vancouver Media. Tra le società di produzione figurano anche Atresmedia.

Pina ha stretto un accordo con Netflix a luglio 2018 e l’ha rinnovato a marzo 2022.

Di cosa parlerà Berlino?

Bene, come suggerisce il titolo, ci concentreremo sul personaggio titolare Berlin, noto anche come Andrés de Fonollosa.

C’è ancora molto che non sappiamo di Berlino nonostante il suo retroscena sia stato esplorato nella stagione 5. Compreso il fatto che ci sono 5 ex mogli, inclusa Tatiana (interpretata da Diana Gómez). Aveva descritto le sue relazioni nella serie come le “5 volte in cui credeva nell’amore”.

Dato che Berlin è, in effetti, fratelli con The Professor, probabilmente esploreremo i loro primi anni insieme. Inoltre, non abbiamo molte informazioni sulla morte del padre o su come abbia incontrato Palermo (un altro amante di Berlino), Marsella e Bogotá.

Potremmo anche vedere più della rapina a Berlino fatta agli Champs-Élysées, a Parigi, dove ha rubato 434 diamanti. Potremmo anche vedere più della sua battaglia con Helmer Myopathy.

All’evento Tudum di Netflix del 2022, abbiamo sentito Pedro Alonso e Alex Pina discutere dell’imminente spin-off.

“Amore e rapine” è stata la prima frase pronunciata da Pina per rispondere alla domanda su di cosa tratta la nuova serie. Pina ha aggiunto: “Questo sarà un viaggio attraverso gli anni d’oro del personaggio. Quando rubava in tutta Europa, follemente innamorato”.

Abbiamo anche potuto vedere la prima sceneggiatura (indicata come la 33a versione), che può vedere il titolo dell’episodio è “Historias de Paris”, che si traduce in “Paris Stories”.

La sceneggiatura è stata scritta da David Oliva, David Barrocal, Esther Martinez Lobato e Alex Pina.

Puoi trovare l’intero scambio al minuto 45 nel video di Netflix Tudum qui sotto.

Chi reciterà nella serie berlinese di Netflix?

È già stato confermato che l’attore 49enne Pedro Alonso alias Berlin riprenderà il suo ruolo nella serie prequel.

Netflix ha rilasciato un video che ci introduce ai personaggi di Berlino;

Michelle Jenner nel ruolo di Keila

Begoña Vargas nel ruolo di Cameron

Julio Peña come Roi

Tristán Ulloa nel ruolo di Damián

Joel Sanchez nel ruolo di Bruce

Come prequel c’è ancora la possibilità di vedere alcuni dei seguenti personaggi riprendere i loro ruoli;

Rodrigo de la Serna come Palermo

Álvaro Morte come El Profesor

Diana Gomez nel ruolo di Tatiana

Quando sarà in produzione Berlino?

Non sono state ancora annunciate date delle riprese. Detto questo, dovrà essere girato per tutto il 2022, data l’uscita del 2023.

Oltre alla serie di Berlino, ti consigliamo di dare un’occhiata agli altri lavori di Pina su Netflix, tra cui Sky Rojo (stagione 3 in arrivo nel 2022). Farà anche una nuova serie sull’era della pandemia basata su un articolo di giornale spagnolo sull’aumento degli acquisti di bunker.

Fino al rilascio di Berlino, troverai Pedro Alonso nel suo prossimo film Awareness che uscirà su Amazon Prime Video. Anche la maggior parte delle regioni di Netflix sta trasmettendo il suo film del 2019 Il silenzio della palude (2019).

Non vedete l’ora del nuovo spin-off di Berlino? Fatecelo sapere nei commenti in basso.