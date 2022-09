Monarch è interpretato da Susan Sarandon su Netflix? (dove guardare)

Abbiamo una nuova serie televisiva che dovresti aggiungere alla tua watchlist chiamata Monarca. Monarca è sicuramente lo spettacolo che fa per te se sei un grande fan della musica country o semplicemente di tutto ciò che è country. Per saperne di più sulla serie e dove puoi guardarla, non devi far altro che continuare a leggere.

Monarca è una serie drammatica musicale creata da Melissa London Hilfers. Il protagonista è l’attrice vincitrice del premio Oscar Susan Sarandon, la cantante di musica country multi-platino Trace Adkins, Anna Friel, Beth Ditto, Martha Higareda, Iñigo Pascual e Joshua Sasse.

Racconta la storia della famiglia leader della musica country, i Romani. La famiglia romana è guidata da Dottie Cantrell Roman e suo marito Albie Roman. Insieme hanno creato una dinastia di musica country, ma sotto tutto il glamour e il successo ci sono bugie e inganni. La storia delle origini di come i romani divennero la prima famiglia di musica country è una bugia. Quindi, quando il loro regno come superstar della musica country è minacciato, una delle figlie interviene per proteggere la famiglia assicurandosi allo stesso tempo la propria celebrità.

Allora, dove puoi guardare questa serie tanto attesa? Come sempre, per noi non è un problema!

Monarch è su Netflix?

Purtroppo, la serie drammatica musicale non è disponibile per lo streaming su Netflix. In effetti, non è ancora stato presentato in anteprima. Ma quando uscirà, non sarà trasmesso in streaming su Netflix. Invece, sarà disponibile per la visione su una rete televisiva.

Dove guardare Monarch

Monarca debutterà su Fox domenica 11 settembre 2022 alle 20:00 ET/19:00 CT. Se perdi la premiere, verrà rilasciata su Hulu il giorno successivo (lunedì 12 settembre). I nuovi episodi della serie continueranno a essere pubblicati su Hulu il giorno dopo la loro messa in onda.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima di ciò che accadrà!

Monarca debutterà l’11 settembre su Fox. Guarderai la serie drammatica musicale?