Molti utenti di Netflix segnalano un “errore di rete” mentre i fan di Stranger Things si precipitano a trasmettere in streaming la stagione 4 proprio nel momento della sua uscita

Il giorno è finalmente arrivato. Il giorno quasi 7,9 miliardi le persone stavano aspettando con impazienza che fosse arrivato e, potremmo aggiungere, arrivato con stile. Cose più strane 4 ha completamente infranto tutte le aspettative o i presupposti che le persone avevano. La nuova stagione ha dimostrato ancora una volta alle persone che non hanno ancora visto nulla.

L’ultima stagione dello spettacolo è stata trasmessa in streaming solo per un’ora e il mondo intero si è sintonizzato per guardarla. I numeri sono così travolgenti che per la prima volta nella storia di Netflix, a Errore del server è successo. E invece di arrabbiarsi, i fan dello show sono orgogliosi di questo risultato come dovrebbero essere.

I fan celebrano l’errore del server su Stranger Things 4

Uno dei più grandi successi di Cose più strane oltre a battere i record di visualizzazione è la sua base di fan altamente fedele. I fan dello show non solo amano abbuffarsi di episodi indipendentemente dalla loro durata, ma lo adorano con tutte le loro forze.

Ed è il loro amore per lo spettacolo e per l’intero cast che ha letteralmente rotto Netflix oggi. Netflix è noto per il suo software di binge-watching fluido che consente a milioni di miliardi di nit di riprodurre in streaming spettacoli contemporaneamente.

Tuttavia, anche il loro software top di gamma non poteva competere con i fan. Non appena Cose sconosciute 4 iniziato lo streaming in diverse regioni del mondo, le persone hanno bombardato Netflix. Così tante persone si sono sintonizzate per guardare lo spettacolo che si è verificato un errore legittimo. E i fan non possono essere più felici.

Da allora le persone hanno condiviso le cose per la prima volta nella storia dei risultati con orgoglio su Twitter. Alcuni dei tweet felici lo sono.

ABBIAMO ROTTO NETFLIX pic.twitter.com/GFEINJZQUa — splatlandz | #savetf2 (@LandzSplat) 27 maggio 2022

netflix ha ricevuto un errore del server lmaooo vedo che il MONDO sta letteralmente prendendo su di loro e si vede pic.twitter.com/nNLNMY0wjR — 𝐬𝐤 || ST4 DAYYY (@highonendgame) 27 maggio 2022

“errore di rete” bruh — kian (@nbtscarpenter) 27 maggio 2022

Sei sicuro? Continuo a riceverlo ogni volta che apro l’app pic.twitter.com/HmjEOh6Hix — Stella (@SynthStar00) 27 maggio 2022

Netflix giù #netflixdown pic.twitter.com/dUlzBbrqof — Nick! (@NickPlxys) 27 maggio 2022

@netflix è andato in crash pic.twitter.com/6fYsT3p1K6 — ᴮᴱrand⁷ ⟭⟬ blm ⟬⟭ anche un fan acct di yuzu/jung hoyeon (@sugakookie_rand) 27 maggio 2022

Questa è solo una piccola prova di cosa Cose più strane 4 raggiungerà nei giorni a venire. Solo vedendo cosa ha fatto l’originale Netflix in poche ore, non si può nemmeno capire quanto in alto saliranno i record di visualizzazione di un giorno.

Il problema è stato risolto

Non preoccuparti, Netflix e il loro straordinario team tecnico hanno reagito rapidamente e da allora il problema è stato risolto. Ora il mondo intero può e abbufferà lo spettacolo senza alcun problema.

Allora, cosa stai aspettando? Vai e guarda in streaming la nuova stagione prima che arrivino gli spoiler. Inoltre, facci sapere il tuo episodio preferito della nuova stagione.

