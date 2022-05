Mo serie con protagonista Mo Amer data di uscita, cast, sinossi, foto e altro ancora

Ramy Youssef e Mohammed “Mo” Amer porteranno una nuova serie comica su Netflix quest’estate! Il Mo La serie è prodotta da A24 e sarà prodotta da Ravi Nandan e Hallie Sekoff per A24, oltre a Harris Danow e Luvh Rakhe. Solvan “Slick” Naim è anche produttore esecutivo e regista della serie.

Amer apparirà al prossimo Netflix Is A Joke Festival e lo streamer ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla nuova commedia con sceneggiatura prima del festival. Se non vedi l’ora che arrivi lo spettacolo, continua a leggere per scoprire tutti i dettagli, inclusa la data di uscita, il conteggio degli episodi, la sinossi, l’elenco del cast e alcune prime foto.

Data di uscita della serie Mo

Non devi aspettare troppo a lungo per la premiere della serie. L’intera prima stagione verrà lanciata mercoledì 24 agosto alle 12:00 PT / 3:00 ET.

Conteggio episodi della serie Mo

Mo sarà composto da otto episodi da 30 minuti nella sua prima stagione.

Cast della serie Mo

Oltre ad Amer, la serie vedrà nel cast anche Teresa Ruiz, Farah Bsieso, Omar Elba e Tobe Nwigwe. Se ti è piaciuto Ramy su Hulu, vorrai sicuramente guardare Mo mentre riunisce Youssef e Amer. Amer ha interpretato il cugino musulmano di Ramy, Mo, nella serie.

Nella vita reale, Amer è un talentuoso cabarettista e scrittore. Ha già una commedia speciale Netflix sulla piattaforma: Mo Amer: Il vagabondo. Reciterà anche nel prossimo film di supereroi Adamo Nero.

Ruiz è apparso nella serie Netflix Narcos: Messico e il nuovo film di Mark Wahlberg Padre Stu. Potresti riconoscere Elba dallo spettacolo Facebook Watch Limetown o Un ologramma per il re.

Ecco chi gioca con chi nella prima stagione:

Mo Amer come Mo Najjar

Teresa Ruiz come Maria

Farah Bsieso nel ruolo di Yusra Najjar

Omar Elba nel ruolo di Sameer Najjar

Tobe Nwigwe come Nick

Ulteriori dettagli sui personaggi forniti da Netflix:

Mo Amer come Mo Najjar , un rifugiato in balia di un processo di immigrazione contorto e decennale. Lavora sodo per la sua famiglia, desiderando provvedere alle persone che ama… anche se potrebbero non approvare i mezzi.

, un rifugiato in balia di un processo di immigrazione contorto e decennale. Lavora sodo per la sua famiglia, desiderando provvedere alle persone che ama… anche se potrebbero non approvare i mezzi. Teresa Ruiz come Maria una donna d’affari ambiziosa e una fidanzata solidale che è impegnata nella sua relazione con Mo ma non scende a compromessi sulla sua indipendenza o sulle sue convinzioni.

una donna d’affari ambiziosa e una fidanzata solidale che è impegnata nella sua relazione con Mo ma non scende a compromessi sulla sua indipendenza o sulle sue convinzioni. Farah Bsieso nel ruolo di Yusra Najjar (madre devota a Mo e Sameer Najjar) , il capofamiglia arguto, intelligente e, quando necessario, impiccione. Nonostante tutte le perdite e le difficoltà che ha subito, Yusra è diventata più forte concentrandosi sulle cose che contano di più per lei: la famiglia, Dio e Il prezzo è giusto.

, il capofamiglia arguto, intelligente e, quando necessario, impiccione. Nonostante tutte le perdite e le difficoltà che ha subito, Yusra è diventata più forte concentrandosi sulle cose che contano di più per lei: la famiglia, Dio e Il prezzo è giusto. Omar Elba nel ruolo di Sameer Najjar , il brillante fratello maggiore di Mo, con una naturale innocenza e un profondo amore per i gatti. Ha sempre avuto difficoltà ad adattarsi a causa delle sue ansie sociali. Nel profondo, Sameer ha un desiderio di indipendenza e amore romantico.

, il brillante fratello maggiore di Mo, con una naturale innocenza e un profondo amore per i gatti. Ha sempre avuto difficoltà ad adattarsi a causa delle sue ansie sociali. Nel profondo, Sameer ha un desiderio di indipendenza e amore romantico. Tobe Nwigwe come Nick, l’amico più vecchio, leale e più astuto di Mo. Dopo aver passato la sua giovinezza a mettersi nei guai con Mo, Nick ha cercato uno stile di vita più calmo, ma la sua disponibilità a stare al fianco del suo migliore amico significa che la sua vita non potrà mai essere veramente priva di stress.

Sinossi della serie Mo

Mo è una serie comica sincera creata dai comici Mo Amer (Il vagabondo, Adamo Nero) e Ramy Youssef (Signor Robot, Ramy). Amer interpreta Mo Najjar, che sta lavorando duramente per destreggiarsi tra due culture e tre lingue diverse, oltre alle sfide che derivano dal tentativo di diventare un cittadino statunitense come rifugiato palestinese.

Leggi la sinossi completa di Netflix di seguito:

Mo Najjar è a cavallo del confine tra due culture, tre lingue e un sacco di stronzate come un rifugiato palestinese che vive costantemente a un passo dall’asilo sulla strada per la cittadinanza statunitense. La sua famiglia, inclusa la madre, la sorella e il fratello maggiore resilienti e spirituali, fuggono a Houston, in Texas. Ridendo dal dolore, Mo impara ad adattarsi al suo nuovo mondo anche se andare avanti nella vita comporta diverse battute d’arresto.

Foto della serie Mo

Flusso Mo il 24 agosto in esclusiva su Netflix.