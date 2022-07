“Miyagiverse è tutt’altro che finito”: il creatore di “Cobra Kai” anticipa la stagione 6 prima dell’uscita della stagione 5

Con la crescente popolarità dello spettacolo da sballo su Netflix, Cobra Kai la stagione 5 sta entusiasmando i suoi fan. Inizialmente è iniziato con le conseguenze di Johnny Lawrence e Daniele La Russo‘s vite dopo l’originale Karate Kid film, lo spettacolo ha ora raggiunto un altro livello. Pur mantenendo le radici originali di Miyagi V/S Cobra Kailo spettacolo trasmetterà in streaming il suo stagione 5 su Netflix su 9 settembre.

I fan stanno aspettando lo streaming di questa stagione preoccupati stagione 6 dello spettacolo. Lo showrunner Jon Hurwitzprima di parlare della sesta stagione, chiama Cobra Kaiil finale della quinta stagione”assolutamente selvaggio“. Pertanto, i fan non vedono l’ora che esca. Recentemente, Jon ha risposto ad alcune domande sui suoi social media sul possibilità di un’altra stagione dello spettacolo.

Ci sarà davvero un’altra stagione dopo la quinta stagione di Cobra Kai?

Mentre la stagione 5 di Cobra Kai trasmetterà presto in streaming, i fan non possono smettere di presumere cosa accadrà dopo. Lo showrunner, Jon Hurwitzha risposto in una delle domande e risposte su tweeter in una parola, la stagione sarà inaspettato. Ma questa domanda è stata un dolore nel cuore di tutti sul fatto che la stagione 6 di Cobra Kai c’è sul tavolo o no. Bene, di recente, gli showrunner Josh Heald e Jon Hurwitz aperto circa il futuro dello spettacolo. Jon Hurwitz ha risposto a diversi post e ha chiarito i dubbi di molti fan sui social media riguardo allo spettacolo. Mentre risponde a queste domande, Jon è attento a non fornire suggerimenti e spoiler della quinta stagione.

Jon ha confermato che ci sarebbe stata la sesta stagione dello spettacolo preferito dai fan, poiché il team creativo ha bisogno di un’altra stagione per finire le storie. Tuttavia, il colosso dello streaming non ha annunciato ufficialmente nulla. Ma la conferma positiva dello stesso showrunner ha fatto impazzire i fan ottimista a proposito del futuro. Diamo un’occhiata ai tweet dell’uomo stesso.

LEGGI ANCHE: Cookie Jar di Netflix è diventato un uomo “deep-stalking” quando queste due star di “Cobra Kai” hanno risposto ad alcune domande del coniglietto

Quando un fan ha chiesto se avrebbero terminato lo spettacolo ora o se poteva aspettarsi di più da esso, questo è ciò che Jon ha detto:

Tutto quello che posso dire è che ci aspettiamo che arrivino più Cobra Kai e che il Miyagiverse è tutt’altro che finito. #CobraKai #Netflix https://t.co/QdXETsOd21 — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 16 luglio 2022

“Miyagiverse è tutt’altro che finito”, ed è quello che ogni fan voleva sentire. Lui persino chiarito la loro precedente dichiarazione e hanno detto che hanno sempre sperato nella stagione 6.

Siamo stati citati erroneamente nel dire che ci sarebbero state 6 stagioni. Abbiamo detto spesso che speravamo che ci fossero almeno 6 stagioni. Ma vedremo. #CobraKai #Netflix https://t.co/t3K8L4OTE6 — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 16 luglio 2022

Mentre ci sono ipotesi selvagge su come si sarebbe svolta la storia nella sesta stagione, una cosa sembra confermata che sarà emozionante come queste altre stagioni. Con i nuovi personaggi e un’altra storia tosta, questa prossima stagione dello spettacolo sarà presto trasmessa in streaming. Tuttavia, fino ad allora, sarebbe bello trasmettere in streaming tutte le stagioni ancora una volta su Netflix. Facci sapere se anche tu sei entusiasta della stagione Cobra Kai? Cosa pensi accadrà in questa stagione?

LEGGI ANCHE: Quando la star di “Cobra Kai” Jacob Bertrand è stata colpita da “The Lincoln Lawyer” a Los Angeles

Il post “Miyagiverse è tutt’altro che finito”: il creatore di “Cobra Kai” anticipa la sesta stagione prima dell’uscita della quinta stagione è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.