Misteri irrisolti volume 3 in arrivo questo ottobre

Misteri irrisolti sta finalmente tornando! Netflix ha riavviato il vero classico del crimine nel 2019 prima che i volumi uno e due debuttassero nel 2020. Sono passati più di due anni da quando abbiamo visto nuovi episodi, ma sono finalmente in arrivo. Misteri irrisolti il volume 3 andrà in onda come parte di uno speciale evento di tre settimane di Netflix e Chills sul servizio di streaming.

Sembra che Netflix stia cercando di fare le cose in grande con la sua formazione stagionale di Halloween quest’anno poiché questo è il secondo “evento” in onda che hanno annunciato per ottobre. La serie antologica dell’orrore di Guillermo del Toro Gabinetto delle Curiosità rinuncerà anche al solito metodo di “rilascio tutto in una volta” di Netflix in cambio della messa in onda di due episodi al giorno tra il 25 e il 28 ottobre.

Tutto ciò è una buona notizia per i fan delle cose spettrali poiché significa che avremo molti nuovi contenuti da guardare per tutto il mese.

Data di uscita del volume 3 di Misteri irrisolti

Misteri irrisolti il volume 3 sarà composto da sei episodi, suddivisi in tre notti: 18 ottobre, 25 ottobree 1 novembre. Possiamo tranquillamente supporre che due episodi andranno in onda settimanalmente nelle date selezionate.

Netflix non ha ancora rivelato quali casi saranno trattati nel terzo volume. I 12 episodi precedenti presentavano di tutto, dagli UFO alle incredibili sparizioni, quindi sarà interessante vedere cosa accadrà dopo.

L’originale Misteri irrisolti è iniziato nel 1987 ed è andato in onda per più di 550 episodi prima di terminare nel 2010. Un decennio dopo, Netflix ha rianimato lo spettacolo. Durante la prima esecuzione, lo spettacolo non ha praticamente lasciato alcun argomento inesplorato, affrontando la criptozoologia, gli incontri spirituali e molto altro ancora.

Si spera che entro il prossimo mese Netflix rilascerà un trailer o un comunicato stampa per darci maggiori informazioni su quali casi presenterà la terza stagione.

Misteri irrisolti il volume 3 andrà in onda per tre settimane a ottobre. I nuovi episodi debutteranno il 18 ottobre, 25 ottobre e 1 novembre. Puoi guardare i primi due volumi su Netflix.