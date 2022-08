Mindy Kaling rivela i veri motivi per cui non vuole che “non ho mai” finisca, e sicuramente non è la storia

La commedia per adolescenti di Netflix Io non ho mai sta finalmente tornando con la sua tanto attesa terza stagione 12 agosto 2022. L’impostazione di un nuovo percorso romantico per Devi Vishwakumar sarà un’altra avvincente stagione di follia e dramma. Come rivelato dal trailer, High School è scioccata nel vedere questa nuova coppia entrare mano nella mano. Beh, non è una novità che la mente di Devi si conceda sempre nuovi imbrogli.

Quindi, quale bel pasticcio creerà in questa stagione, lo scopriremo presto. Sembra che lo spettacolo lascerà le persone sbalordite dal momento che la stessa creatrice sembrava troppo eccitata per l’uscita nella sua intervista. Immergiamoci nella conversazione sul perché Mindy Kaling non vuole che questo dramma adolescenziale finisca.

Never Have I Ever sta portando qualcosa di più della fama a Mindy Kaling

Mindy Kaling si è fermato Lo spettacolo in ritardo questo martedì per fare una chiacchierata con Stephen Colbert sul suo spettacolo. La nuova stagione ha creato uno sconvolgimento dopo che Netflix ha rilasciato il trailer di Io non ho mai stagione 3. Nella sua intervista, il produttore esecutivo ha rivelato che questa stagione scalderà sicuramente le cose. Quando un giovane bel ragazzo indiano entra nello schermo lasciando tutte le ragazze ipnotizzate.

Durante la conversazione, l’ospite ha chiesto a Mindy cosa pensa che lo spettacolo si concluderà nella stagione 4. Al che è tornata con una risposta divertente “IO AMO I SOLDI”. Facendo ridere tutti ha aggiunto “Posso essere riavvolto per la modifica?” Bene, lo spettacolo ha ricevuto una reazione positiva dagli spettatori e non c’è dubbio che stia andando bene.

Inoltre, ha anche detto a Stephen Colbert che, non importa quanto tutti siano diventati attaccati alla serie, la finiranno nella stagione 4. Perché è il modo perfetto per terminare un dramma del liceo. Se vuoi vedere l’intera intervista dai un’occhiata qui sotto:

Annunciati i titoli degli episodi per la terza stagione

La stagione 3 ha continuato ancora una volta la sua eredità di dare nomi di episodi intriganti. Come detto da Collisore sembra che Devi avrà una corsa infernale con una vera relazione e un dramma non invitato con essa.

“… Mi sono vergognato di una troia”

“…Avevo il mio troll”

“…Ho avuto un San Valentino”

“… ha reso qualcuno geloso”

“… stato fantasma”

“… ha avuto un guasto”

“…Imbrogliato”

“…Ho fatto sesso con il mio ragazzo”

“…Ha avuto un [SPOILER]”

“…Ho vissuto il sogno”

Io non ho mai La stagione 3 sarà presentata in anteprima questo venerdì esclusivamente su Netflix. Fino ad allora restate sintonizzati con noi per conoscere tutte le informazioni esclusive sul vostro programma preferito.

