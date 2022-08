Mindy Kaling potrebbe produrre un dramma o una commedia oscura per Netflix dopo Never Have I Ever

Se hai guardato la televisione in qualsiasi momento dal 2005, hai sicuramente incontrato le opere di Mindy Kaling. La sceneggiatrice e attrice di commedie ha iniziato a recitare nella popolarissima sitcom della NBC L’ufficio, e da allora ha costruito il suo impero televisivo.

Sulla coda di L’ufficio, Kaling ha lanciato la sua serie comica chiamata Il progetto Mindy, che ha mandato in onda le sue prime tre stagioni su Fox prima di passare a Hulu per le sue ultime tre. Da quando la serie esilarante si è conclusa, Kaling si è concentrato sulla scrittura, la produzione e la creazione di nuovi progetti.

Davanti a Io non ho mai stagione 3, che debutterà il 12 agosto su Netflix, Kaling ha raggiunto Marie Claire per riflettere sulla sua carriera finora e parlare dei suoi piani dopo che la serie Netflix si concluderà con la sua prossima quarta e ultima stagione.

Anche se c’è ancora così tanto da aspettarsi da Mindy Kaling, inclusa la seconda stagione di HBO Max La vita sessuale delle ragazze del college e un animato Scooby Doo spin-off chiamato Velma (tra gli altri progetti), potrebbe cercare di passare dalla commedia al dramma.

Cosa farà Mindy Kaling dopo Never Have I Ever?

Dopo aver elencato gli impressionanti titoli in arrivo che arriveranno presto da Kaling, Marie Clarie nota che la star, nota per il suo straordinario senso dell’umorismo, ha riflettuto sulla sua prima incursione nella scrittura e nella produzione di drammi.

Mindy Kaling conta Bela Bajaria, Netflix Head of Global TV, come amica e collega dopo aver lavorato insieme su Io non ho mai. Bajaria fa notare alla rivista che un dramma di un’ora o una commedia oscura potrebbero essere in futuro su Netflix da Kaling.

Quanto sarebbe eccitante vedere la versione di Mindy Kaling di un dramma o di una commedia oscura?! Ci piacerebbe vederla grattare quel prurito e scrivere una storia incisiva e riconoscibile che solo lei poteva raccontare. Kaling nota anche che si è ispirata agli ultimi titoli di Bill Hader, Michaela Coel e Phoebe Waller-Bridge, dicendo:

“I loro progetti sembrano guarire una loro ferita. Sono incredibilmente personali e sono divertenti, ma sembra che ogni progetto li stia facendo crescere come artisti, ma [also] era qualcosa che dovevano fare, emotivamente.

La potenziale serie drammatica o commedia oscura non è nemmeno in fase di sviluppo attivo o realtà affatto ancora, ma basandoci solo su questa descrizione, siamo pronti per qualsiasi cosa Kaling abbia in arrivo accanto a Netflix.

Parlando di ciò che accadrà dopo Mindy Kaling, ovviamente non vediamo l’ora Io non ho mai stagione 4, e i fan possono dare un’occhiata La vita sessuale delle ragazze del college su HBO Max. Sta anche lavorando a un adattamento di Bravo a letto di Jennifer Weiner per HBO Max, Velma, una commedia romantica sui matrimoni indiani con Priyanka Chopra, una commedia su una dirigente donna per il front office dei Lakers e la lunga gestazione Legalmente bionda 3 sceneggiatura per la cara amica Reese Witherspoon.

Non importa cosa farà dopo su Netflix o oltre, milioni di fan saranno pronti a guardare, trasmettere in streaming, ridere o forse ora piangere lungo. Ma incrociamo le dita per quella serie drammatica di Mindy Kaling su Netflix!