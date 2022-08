Mindy Kaling dà avvisi “Major Hotness” ai fan per “Non ho mai” stagione 3

Le storie d’amore per adolescenti sono sempre state un genere affascinante tra i programmi televisivi. Soprattutto su Netflix, dove adolescenti e giovani adulti sono la stragrande maggioranza degli abbonati. Io non ho mai è stato in una di queste serie che ha fatto il suo posto tra la miriade di tali spettacoli. La serie è ora pronta per rilasciare la terza stagione su Netflix presto il 12 agosto 2022. Lo spettacolo con le sue due stagioni precedenti ha mantenuto con successo il suo posto in un oceano di storie d’amore delle scuole superiori. Questa volta il regista, Mindy Kaling, sembra più promettente che mai sui nuovi membri del cast che intensificheranno il calore con un focus principale sul romanticismo.

Mai e poi mai è tutto per aumentare il calore

La storia parla della vita complicata di una ragazza indiana americana moderna di prima generazione, Maitreyi Ramakrishnan nei panni di Devi. Questo personaggio è fortemente ispirato dalla stessa infanzia di Mindy Kaling. Le prime due stagioni ruotavano attorno a tre personaggi principali, Devi, Paxton e Ben Gross. Ma Devi e Paxton sicuramente erano una cosa. Mentre il personaggio principale è confuso tra uno dei suoi fidanzati, le cose saranno ancora più sconcertanti con l’ingresso di un altro affascinante giovane gentiluomo indiano. In The Late Show con Stephen Colbert, il regista Mindy Kaling ha rivelato “piccantezza maggiore” nella prossima stagione della serie.

Alla lista degli interessi amorosi di Devi si aggiunge un altro nuovo membro del cast, Anirudh Pisharody. Non solo Devi, ma molti altri personaggi svilupperanno i loro interessi amorosi in questa stagione. Con l’aggiunta di diversi nuovi personaggi e un sacco di nuove storie in preparazione, Sherman Oaks High sarà di nuovo un focolaio di pettegolezzi succosi.

non abbiamo altra scelta che stan. pic.twitter.com/2C2WXC6ATR — Never Have I Ever (@neverhaveiever) 9 agosto 2022

Cos’altro vedremo?

Avviso spoiler!

Secondo il canale ufficiale Netflix su YouTube, anche lo spettacolo avrà un salto temporale. Quindi vediamo che i nostri personaggi stanno crescendo. Con il passare degli anni, nuova competizione e nuove relazioni si allineano per i protagonisti per bilanciare tutto. Ci sarà anche almeno una rottura mentre Devi avrà una nuova opportunità. Immagino che per ora sia tutto.

LEGGI ANCHE: Da Olivia Rodrigo Riferimento a un nuovo ragazzo indiano sexy, ecco tutto ciò che ci ha lasciato senza fiato dal trailer della terza stagione di “Non ho mai”

Preparati per tutti gli episodi succosi e piccanti che verranno presentati in anteprima subito dopo un giorno il 12, in esclusiva su Netflix!

Il post Mindy Kaling fornisce avvisi “Major Hotness” ai fan per la terza stagione di “Never Have I Ever” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.