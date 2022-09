“Millie ed io abbiamo sempre avuto una sorta di relazione speciale” – Quando David Harbour non riusciva a smettere di essere preoccupato per Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, attraverso il suo viaggio di Cose più strane, ha guadagnato molti amici e sostenitori inestimabili su cui può contare per tutta la vita. Non solo sullo schermo ma anche nella vita reale, Millie condivide un legame salutare con molti dei suoi co-attori, tra cui David Harbour. Oltre a interpretare l’angelo custode per El nel franchise, la star si prende cura anche della sua co-protagonista simile a una figlia, molto cara. Come lo sappiamo? Ecco la prova.

In un’intervista in podcast che segue Cose più strane Nella terza stagione, David ha rivelato come i principali inconvenienti di Brown lo infastidiscano molto. Si preoccupava che il lato oscuro dei social media potesse avere un impatto dannoso sull’attrice che è troppo giovane per questo. Ecco cosa aveva da dire sullo stesso.

David Harbour esprime preoccupazione per i social media difettosi che circondano Millie Bobby Brown

In un podcast su Amazon con Dan Patrick, Harbour ha raccontato di essere preoccupato per Millie quanto lo sceriffo lo era per El. “Millie ed io abbiamo sempre avuto una relazione speciale perché l’ho conosciuta quando era così giovane. disse l’attore. Ha conosciuto l’attuale sensazione adolescenziale sin da quando era solo una bambina piccola prima di ogni ribalta. Ciò ha stabilito un profondo attaccamento tra i due che si è manifestato in una relazione padre-figlia, simile a quella che condividono sullo schermo.

I social media possono essere un posto molto brutto, soprattutto per le persone che raggiungono livelli di successo. Più in alto sali, più alcuni intossicanti fanno del loro meglio per tirarti giù. Simile è il caso dell’artista in fiore di 18 anni. Nel corso del tempo, Millie ha incontrato innumerevoli scandali per la sua fama e gloria. È stata vittima di false accuse sui social media che le hanno causato angoscia. Harbour era piuttosto sconvolto e preoccupato per i problemi che Brown deve affrontare. “Ho un vero sentimento protettivo per lei. Mi preoccupo per lei, la fama e tutto ciò con cui deve lottare,“, ha affermato l’attore.

LEGGI ANCHE: David Harbour ha seri problemi con Finn Wolfhard e non vuole che venga visto

Il 47enne aveva ulteriormente discusso del potente finale della terza stagione di Cose più strane. È stato anche sopraffatto mentre parlava della lettera emotiva di Hopper a Undici. Ricordando le audizioni per il ruolo di Jim fino all’evoluzione del suo personaggio, ha ricordato tutto il suo viaggio con Millie e tutti gli altri co-protagonisti.

Cosa ne pensi della loro commovente relazione? Commenta i tuoi pensieri qui sotto.

Il post “Millie ed io abbiamo sempre avuto una sorta di relazione speciale” – Quando David Harbour non riusciva a smettere di essere preoccupato per Millie Bobby Brown è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.