Millie Bobby Brown vuole che i “sensibili Sallies” abbiano un “massacro” come Il Trono di Spade in Stranger Things

Più si avvicina, più lontano sembra, dicono i fan Cose più strane stagione 4. Anche se è quasi arrivato, i prossimi due giorni sembrano non finire mai. Per riempire i loro cuori di desiderio, i fan stanno facendo uso di Twitter per condividere la loro irrequietezza con i compagni ST fan. È anche il luogo in cui stanno speculando sulle teorie per la prossima stagione. Le interviste al cast stellare stanno aggiungendo di più al loro spirito; e secondo le stelle, la nuova stagione è tutto più delle precedenti; più cruento, più spaventoso, più intricato con la trama ed estremamente emotivo. In una di queste interviste, Millie Bobby Brown ha chiesto a Duffer Brothers di trasformarsi Cose più strane in Game of Thrones.

Millie Bobby Brown vuole un “massacro” in Stranger Things

In un’intervista con The Wrap, a Millie e Noah è stato chiesto cosa si aspettassero dalla quinta stagione. Millie ha detto: “Mi fido dei fratelli Duffer e del loro processo creativo.” Speculando cosa potrebbe volere Noah, Millie disse, “Probabilmente vuoi che Will muoia” a cui ha detto, “Penso alla fine”.

Mentre parlavano solo di morti, la conversazione è rapidamente degenerata in massacri. L’intervistatore ha chiesto se pensavano davvero che uno dei bambini sarebbe morto. Ha detto che il cast era così grande, “Hanno solo bisogno di avere una scena di massacro”

Considerando il sangue e il brivido Cose più strane viene con, la richiesta di Noah non è bizzarra. In confronto ad altri spettacoli gore in particolare Game of Thrones, Cose sconosciute il tasso di uccisioni è trascurabile, la maggior parte delle morti sono personaggi irrilevanti per la storia principale, ad esempio Barb, Alexie e Billy invece di Ned, Rob, e Joffery.

Lo spettacolo è un po’ meno reale per questo, ma non è questo il punto? Se c’è qualcuno da incolpare, sono i Duffer Brothers. Immagino che Millie abbia giustamente detto, “I Duffer Brothers sono due incursioni sensibili che non vogliono uccidere nessuno” e, “Dobbiamo essere Il Trono di Spade”. Noah è intervenuto per dire“E uccidi come il protagonista principale” a cui Millie ha detto, “Sì, uccidimi”

Se dovessero uccidere Undici, il resto sarebbe un orologio piuttosto terribile. Considerando il fatto che Eleven è l’unico ragazzo con poteri che è in pubblico per noi da guardare; il suo elemento non poteva mancare. Salvo che, più bambini con poteri vengono introdotti nelle prossime stagioni e Eleven sembra un ricordo.

Riferendosi alla morte di Hopper l’ultima stagione, Brown ha detto: “Hanno cercato di uccidere David, l’hanno riportato indietro, è ridicolo”. È stata la prima morte scioccante della serie che veramente ha fatto piangere la gente.

Un padre per Eleven e un essere umano sempre premuroso, Hopper non aveva nulla da non amare. Il suo ritorno nella nuova stagione è per cui vivere. In quali personaggi pensi che abbiano maggiori probabilità di morire Cose più strane? Fatecelo sapere nei commenti. E per recuperare il ritardo su tutte le stagioni precedenti, guarda questo riepilogo.

