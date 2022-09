Millie Bobby Brown una volta ha confortato un giovane fan quando nessuno si è presentato al loro compleanno a tema “Stranger Things”

Millie Bobby Brown sa come rendere felici i fan. Il 18enne è salito alla ribalta Cose più strane interpretando il personaggio Undici nella serie di fantascienza. Grazie sia alla trama dinamica che al cast, la serie ha fan di tutte le età. Lo spettacolo basato sugli anni ’80 è stato un tema perfetto per feste, hotel e altre celebrazioni. In una di queste celebrazioni, un bambino di 8 anni ha avuto a Cosa stranas tema per il suo compleanno. Ma non tutto andò bene quando nessuno si presentò al compleanno del povero ragazzo. Ma Millie ha illuminato la memoria del suo compleanno facendo un atto generoso.

Millie Bobby Brown non è solo una brava attrice, ma anche un’amante. Il suo talento continua a portarla a nuovi traguardi nella sua carriera, ma rimane connessa Cose più strane fan. Nonostante il suo programma fitto di appuntamenti, è piuttosto attiva sui social media attraverso bobine, video e tweet per mantenere i fan in contatto. E quando la notizia del compleanno di un ragazzo andato male le è arrivata su Twitter, lo ha dolcemente confortato.

Come Millie Bobby Brown ha confortato un fan di Stranger Things

La grande star di Netflix, Millie, ha mostrato la sua generosità a un giovane fan quando nessuno si è presentato alla sua festa di compleanno. Nel 2018, una ragazza di nome Ayen Alambat ha condiviso su Twitter le foto del compleanno del fratellino Aaron. Ayen ha scritto: “Mio fratello ha invitato 8 dei suoi compagni di classe per la sua festa di compleanno a tema Stranger Things e nessuno dei loro sé punk si è presentato.“

Il tweet ha guadagnato slancio ed è stato ricondiviso oltre 37.000 volte. Ma la ciliegina sulla torta è stata Millie che ha risposto al tweet con un messaggio caloroso. “Che cosa!! Oh bene, puoi far sapere a tutti che tutti per conto di Stranger Things sarebbero venuti! Penso che tu sia fantastico e l’anno prossimo vorrei un invito… Per favore?” Ayen ha risposto al Cose più strane attrice più volte dicendo: “Aaron ti ama. E tutto il cast” e “Compleanno fatto.”

Il Tweet originale ha ricevuto ampio sostegno e i cari Twitterati hanno mostrato il loro sostegno ad Aaron.

DIRE AD AARON CHE NOI (la sua fam su twitter) ARRIVIAMO IL PROSSIMO ANNO Lo sto cercando come pic.twitter.com/HQXE53gkiR — SUPERSTAR ALIENA (@IcanKNOTbarbie) 20 marzo 2018

sarei venuto. Sono sicuro al 99% che sarei stato nella foto vicino al tavolo del cibo pic.twitter.com/K3ZuxxYTFt — youtube/Alonzo (@alonzolerone) 19 marzo 2018

Avrei dovuto far scorrere il viscere che avrei dovuto attraversare — ⤱ (@Xavviieerrr) 18 marzo 2018

Sembra che il ragazzo non sarà solo la prossima volta poiché molte persone si sono offerte di unirsi alla festa

BROOO SAREI ANDATO HMU la prossima volta!!! — Kennedy (@kennedy_heisser) 19 marzo 2018

Adesso è tutto nostro fratello — Nella media Chris (@Cece_Eros) 19 marzo 2018

A parte Millie, premiata DJ/programmatrice di SiriusXM Radio, Liquid Todd si è affrettato a confortare il festeggiato con un’offerta irresistibile.

L’anno prossimo fammi sapere se vuole che faccia il DJ alla sua festa gratuitamente! — Liquid Todd (@liquidtodd) 19 marzo 2018

Istanze come queste portano sicuramente positività su Internet, specialmente quando celebrità come Millie Bobby Brown ne fanno buon uso. Quale tema dello spettacolo vorresti avere per il tuo compleanno? Fateci sapere nei commenti.

