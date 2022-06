Millie Bobby Brown sta schiacciando un ragazzo di una rivista e lo conosciamo per davvero

Millie Bobby Brown ha una cotta per qualcuno che è apparso su una rivista. Aspetta, prima di speculare sull’identità di questa cotta, ti diamo un suggerimento. Questo ragazzo misterioso era il più uno di Brown al Cose più strane 4 prima. Sì, stiamo proprio parlando di Bongiovi.

Dopo essersi presa una pausa dalle frenetiche riprese nel caldo californiano, Brown è stata vista rilassarsi con il suo fidanzato, Jake Bongiovi, secondo i suoi social media. I due si sostengono costantemente a vicenda, dandoci obiettivi di coppia. Ad esempio, Bongiovi ha messo la sua foto dal Cose più strane 4 premiere, augurando a Brown tutta la fortuna e l’amore. E Brown ha recentemente ricambiato sfoggiando la sua recente apparizione su una rivista.

Millie Bobby Brown e la sua cotta per “ragazzo in una rivista”

Millie Bobby Brown ha recentemente condiviso una sua foto in un supermercato dove sta indicando una foto in una rivista. Nella storia di Instagram, Millie ha scritto: “Ho una cotta per un ragazzo in una rivista”.

Bene, quello non è un ragazzo qualsiasi, è la sua amata che è apparsa di recente nell’ultimo numero della rivista Man About Town. Inoltre, questo è stato un momento di orgoglio per il Cose più strane attrice per mostrare il successo del suo fidanzato e sembrava apprezzare i suoi sforzi attraverso Instagram.

Questo è stato il primo grande progetto di Jake come modello dopo aver firmato con IMG Models. È diventato il volto principale dell’edizione 2022 di Man About Town, dove viene visto vestito con colori vivaci catturati dal fotografo Christian Oita.

I fan stanno svenendo per l’aspetto elegante di Jake, dicendo che ha l’aspetto bello di suo padre. Nel frattempo, è davvero adorabile catturare questa giovane coppia che si evolve insieme nelle loro vite personali e pubbliche. Se stai seguendo la splendida coppia sui social media, potresti aver visto molte istantanee carine che continuano a condividere con i fan. Come se il post di compleanno di Jake di Millie fosse così ipnotizzante in cui ha aggiunto il suo soprannome “Schroobie noobie” e ha detto: “buon compleanno piccola, non vedo l’ora di volare sulla luna e tornare con te!” La didascalia seguiva alcune belle foto di una vacanza al mare.

Fai il tifo per questa coppia carina come noi?

