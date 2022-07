Cose più strane La star Millie Bobby Brown ha partecipato al German Comic Con Limited Edition a Dortmund, in Germania, il 16 luglio, ed è rimasta sbalordita dai fan dicendo che non gli piace Mike Wheeler (Finn Wolfhard) della serie di fantascienza. Abbiamo condiviso la sua reazione e risposta proprio qui sotto!

Se ti stai chiedendo cos’è il Comic Con tedesco, è un evento in cui alcuni dei tuoi attori preferiti si presentano per discutere dei loro film o serie. Inoltre, ci sono selfie, sessioni di autografi, servizi fotografici professionali, incontri e sessioni di domande e risposte con le star invitate. La convenzione consiste anche in un concorso di cosplay, workshop e molto altro ancora.

Quindi, ecco cosa è successo con Millie Bobby Brown al Comic Con tedesco!

Millie Bobby Brown si rivolge ai fan di Stranger Things a cui Mike non piace

Fortunatamente, un fan ha pubblicato un video su TikTok di quello che è successo durante la convention. Durante la sessione di domande e risposte per Millie Bobby Brown al Comic Con tedesco, un fan le chiede cosa ne pensa della relazione tra Eleven e Mike in Cose più strane. Millie Bobby Brown risponde dicendo: “Ti piace (Mike)?” Il fan dice “no” e Millie Bobby Brown è scioccata e rapita dalla risposta del fan. Quindi chiede a tutti i fan durante la sessione di domande e risposte se gli piace Mike e la maggior parte di loro dice “no”.

Brown inizia a spiegare ai fan tedeschi come gli americani amano Mike, e poi chiede il loro motivo per non piacergli. La maggior parte del pubblico dice che Mike non è un buon amico. Brown non sa come rispondere alla risposta del pubblico, quindi dice loro che sebbene Mike non sia necessariamente un buon amico, Finn Wolfhard, che interpreta Mike, è un grande amico.

Mentre Brown inizia a parlare di ciò che spera di vedere per Mike nel prossimo futuro Cose più strane stagione 5, un fan parla e dice che sperano di vedere Mike dire “Ti amo” a Eleven. Brown risponde dicendo: “Oh sì, cosa c’è che non va?! Ero come fratello, dì solo che mi ami.

Più tardi, dice scherzosamente ai fan che dirà a Finn di non venire in Germania. Quindi, l’ospite dice ai fan di alzare la mano se gli piace Mike e poi chiede loro di alzare la mano se non gli piace. Sembra che ci sia un pubblico diviso, quindi Brown risponde dicendo scherzosamente: “Qui è (Finn) al sicuro”.

Cosa ne pensi delle persone da cui non piace Mike Wheeler Cose più strane?