Millie Bobby Brown si è rasata di nuovo la testa per la stagione 4 di Stranger Things?

Ora che siamo in quattro stagioni potrebbe sembrare quasi impossibile determinare quale personaggio di Stranger Things sia il tuo preferito in assoluto.

Nuove aggiunte sono state introdotte nel mix per la stagione 4 e hanno avuto una tempesta assoluta, con artisti del calibro di Eddie e Argyle sostenuti dal pubblico.

Tuttavia, coloro che hanno iniziato a guardare l’epopea horror di fantascienza dei fratelli Duffer nel 2016 avranno forse più un attaccamento ai personaggi legacy, in particolare Eleven.

L’arco narrativo del personaggio è stato a dir poco straordinario e la stagione 4 è un capitolo particolarmente emozionante del suo viaggio che ha incoraggiato i fan a porre una domanda non sulla narrativa ma sul dietro le quinte.

Vale a dire, Millie Bobby Brown si è rasata di nuovo la testa?

ATTENZIONE: SPOILER LIEVE PER LA STAGIONE 4

Immagine da Netflix.

Millie Bobby Brown si è rasata di nuovo la testa?

No, Netflix Life riporta che Millie Bobby Brown non si è rasata di nuovo la testa per la stagione 4 di Stranger Things.

Invece, l’attrice e modella britannica di 18 anni indossava una parrucca dai capelli corti per dare l’impressione che i suoi capelli fossero stati tagliati. Questo aiuterebbe a spiegare perché i suoi capelli sembrano ancora un po’ più lunghi di quando li ha effettivamente rasati per la prima stagione.

Guardando il primo episodio dell’ultima stagione, Eleven – conosciuta come Jane a scuola – ha una nuova pettinatura ma in seguito viene ingannata dai funzionari e si ritrova intrappolata e sperimentata.

L’aspetto di una testa rasata aiuta a rafforzare il fatto che è in qualche modo tornata al punto di partenza, facendo eco al suo trattamento nella prima stagione.

“La testa rasata era un grosso problema”

Anche se Millie non si è rasata la testa nell’ultima stagione, ciò non significa che non abbia accettato il taglio quando ha iniziato a lavorare alla serie.

Tuttavia, Cinemblend riferisce di aver avuto un’esperienza interessante come risultato della decisione:

“La testa rasata era un grosso problema. Da un lato, è stato bello. Quando sei calvo, la pioggia sembra un massaggio alla testa. Camminerei sotto la pioggia e la gente mi guarderebbe come se fossi matto. Sorriderei, quindi, così felice che l’acqua mi colpisse la testa nuda. Ma d’altra parte, la gente mi fissava, chiedendosi se fossi malata”.

Ha continuato: “Alcuni ridevano anche di me, senza sapere se fossi malata o meno. È stato doloroso, ma il loro atteggiamento mi ha insegnato qualcosa sulla compassione. Alla fine, essere calvo è stata la cosa migliore che abbia mai fatto: essere diverso ha cambiato la mia vita”.

L’attrice ha offerto questa intuizione prima dell’uscita della terza stagione, aggiungendo: “Volevo abbracciare la mia calvizie e, si spera, ispirare le persone. E, ora, questo è diventato il mio messaggio al mondo”.

Diverse attrici hanno fatto lo stesso

Puoi dare un’occhiata a un rapido elenco di star che si sono rasate la testa per un ruolo di seguito, come notato da The National News:

Cate Blanchett per Paradiso

Olivia Cooke per Io, Earl e la ragazza morente

Cura Delevingne per La vita in un anno

Karen Gillan per Guardiani della Galassia

Tilda Swinton per Dottor Strano

Charlize Theron per Mad Max: Fury Road

Sigourney Weaver per Alieno

Stranger Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

