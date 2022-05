Millie Bobby Brown rivela perché è “terrorizzata” dal suo co-protagonista di Stranger Things Noah Schnapp

Il cast di Cose più strane stanno insieme da quasi sette anni. Tutti hanno iniziato a girare per lo spettacolo come semplici 10-11 anni, senza precedenti esperienze di riprese. Tuttavia, nel corso degli anni, non solo sono cresciuti fisicamente, ma hanno mostrato i loro talenti nel miglior modo possibile. E con la quarta stagione, Millie Bobby Brown e la banda sconvolgerà il mondo ancora una volta con la stagione più attesa di sempre.

E poiché il cast dello show ha trascorso così tanto tempo insieme, ovviamente hanno imparato dei modi per rendere le cose divertenti tra di loro. Tuttavia, sembra che ciò che è iniziato come semplici scherzi sia ora una terrificante certezza per il cast.

Diamo un’occhiata a come Noah Schnapp continua a spaventare Millie con i suoi fantastici scherzi. E se mai l’avesse recuperato?

Millie Bobby Brown e Noah Schnapp: chi è l’ultimo burlone?

Uno dei maggiori motivi per cui Cose più strane è uno spettacolo di tale successo è grazie al suo cast. Hanno davvero un ottimo rapporto tra loro e hanno un legame altrettanto profondo di quello che hanno sullo schermo. Netflix ha anche svolto un ruolo enorme nel mantenere la relazione non rilanciando nemmeno un singolo personaggio dello show.

Quindi, dopo anni di riprese e di esperienze vissute insieme. Il cast ha sicuramente imparato a passare il tempo e a tenersi occupato durante le lunghe e noiose giornate di riprese.

E si scopre che Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, è il miglior burlone tra tutto il cast. Mentre parla di quanto Millie abbia paura degli scherzi imprevedibili di Noah, ha detto che ogni volta che lo vede, è all’erta e sempre vigile.

Lei disse, “Quando lo vedo, sono tipo, terrorizzato, sai? È come, un passo alla volta”.

Mentre Millie e Noah sembrano chiaramente avere una relazione tra Jim e Dwight. Ha anche condiviso uno scherzo esilarante ed elaborato che ha fatto a Noah l’ultimo giorno delle riprese della quarta stagione.

Millie ha attirato Noah in un parcheggio buio e vuoto dove l’intero cast lo ha bombardato con palloncini d’acqua. E secondo Brown, l’intera invasione è andata avanti “15 minuti.”

Ragazzi, siete entusiasti di vedere di più di Millie Bobby Brown nel Cose più strane stagione 4? Fateci sapere nei commenti.

La quarta stagione dello show di successo uscirà 27 maggio solo su Netflix.

Il post Millie Bobby Brown rivela perché è “terrorizzata” dal suo co-protagonista di Stranger Things Noah Schnapp è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.