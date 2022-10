Millie Bobby Brown rivela come Blake Lively le ha mandato un messaggio sul costume di Halloween di sua figlia, e non è undici

Ti capita mai di imbatterti in una storia e senti che questo è un capolavoro che devi presentare all’universo attraverso il tuo obiettivo? Ebbene, anche se la maggior parte di noi potrebbe non essere abbastanza fortunata da avere una tale popolarità mondiale, Millie Bobby Brown certo che è! La ragazzina con poteri telecinetici e uno sguardo micidiale nella più celebre narrativa horror di Netflix è salita alla ribalta e alla celebrità solo all’età di 8 anni. E ora, appena un decennio dopo, l’icona della gioventù britannica ha continuato a produrre il dramma in costume britannico più amato nella storia di Netflix, Enola Holmes.

Un’avventura divertente, vibrante e ricca di personalità, intrisa di temi come la femminilità, la scoperta di sé stessi e il trovare la propria strada nel mondo, il romanzo poliziesco si è visto diventare un successone. Tanto che Brown ne ha anche diretto un sequel. Tuttavia, lo sapevi che lei stessa non sapeva che fan e critici allo stesso modo avrebbero mostrato così tanto amore per la storia di una giovane aspirante detective donna che le persone intorno a lei consideravano troppo esteriore e visionaria per esistere in quell’epoca?

Apparendo di recente nello show di Jimmy Fallon, la diciottenne ha condiviso quanto fosse sorpresa ed eccitata nel sapere che non solo i sagaci ma anche i bambini hanno abbracciato il suo personaggio con tutto il cuore.

Millie Bobby Brown sull’inaspettato successo del suo dramma in costume, Enola Holmes

Mentre la giovane imprenditrice e Fallon chiacchieravano della sua amicizia con la talentuosa Mariah Carey, l’ospite brindava all’immenso Enola Holmes successo. Brown ha poi parlato dell’importanza di Enola Holmes nella sua vita, condividendo come crescere, lei “non ho mai avuto un personaggio britannico a cui ispirarsi”, e il giovane Holmes è questo per lei.

Fallon le ha poi ricordato i bambini che adorano ugualmente il suo personaggio da maschiaccio nel dramma in costume. L’attrice ha colto l’occasione per vantarsi di come Blake Lively le ha scritto una volta, dicendo sua figlia “Vuole fondamentalmente vivere nel costume di Enola Holmes.” Brown ha quindi suggerito che il piccolo potrebbe non voler indossare gli abiti con corsetto del 1800 per Halloween. Il Firenze di Mills il proprietario ha anche riconosciuto come le piaccia guardare le giovani ragazze americane che imitano il suo accento britannico nel modo più carino possibile.

In particolare, Brown è sempre stata esplicita su quanto risuona con il giovane detective e il personaggio sarà per sempre uno dei suoi preferiti. Resta al passo con le sue nuove avventure in nome di Enola Holmes 2il 4 novembre, solo su Netflix.

Nel frattempo, fateci sapere nei commenti qui sotto se avete intenzione di vestirvi da Eleven o Enola Holmes per questo Halloween.

