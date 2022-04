Millie Bobby Brown parla del retroscena di Eleven, della grande separazione e della storia d’amore a distanza di Eleven e Mike: “La cosa migliore è quando ci dividiamo”

Mentre Cose più strane nel complesso è uno spettacolo che può essere meglio descritto come scuro e grintosoesso ha alcune trame molto adorabili che fungono da caratteristiche salvifiche e lo rendono un orologio divertente. Fin dall’inizio, vediamo il legame che si è sviluppato tra Eleven (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard) e come diventa sempre più forte con il progredire della serie. In effetti, è stata una delle principali trame della terza stagione.

Ma, alla fine della stessa stagione, la coppia si ritrova a miglia di distanza l’una dall’altra. Ciò contrasta fortemente dall’inizio quando erano così vicini da infastidire Hopper all’infinito. Ecco cosa hanno da dire Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard allo stesso modo:

Millie Bobby Brown sullo sviluppo emotivo di Eleven

Fin dall’inizio, abbiamo visto come Undici non era il personaggio più emotivamente stabile nello show. Come vediamo da molto tempo nella prima stagione, il dottor Brenner, alias il famigerato papà, sottopone il bambino a molti esperimenti brutali. Un esempio di questo è quando deve uccidere un gatto contro la sua volontà per timore di affrontare le terribili conseguenze. Naturalmente, eventi come questo hanno avuto un effetto sulla sua salute mentale e sulla capacità di aprirsi alle persone.

Persino la sua relazione con Hopper era tesa, per non dire altro. Sebbene i due condividessero un innegabile affetto l’uno verso l’altro, lui non era affatto affettuoso nei suoi confronti. Sebbene avesse le sue ragioni per essere iperprotettivo come era, non giustificava del tutto il suo comportamento nei confronti del bambino.

Naturalmente, Undici si rivolge all’unica persona che è stata una costante fonte di affetto e sostegno: Will. Si potrebbe obiettare che i due sono eccessivamente dipendenti l’uno dall’altro. Abbiamo visto un po’ di luce su questo nella stagione 3 mentre Eleven trascorre del tempo con Max (Sadie Sink). Tuttavia, il suo trasferimento con Joyce vedrà più del suo sviluppo emotivo.

Undici finalmente avranno una fonte di ispirazione coerente e salutare quello non è solo il suo partner. Millie Bobby Brown ha commentato lo stesso, dicendo “naturalmente quando una donna è nella tua vita, sei ispirato da lei, specialmente da una figura materna“. Questa relazione è qualcosa che i fan possono aspettarsi di vedere nella prossima stagione di Netflix Original.

Undici e Mike: il Romeo e Giulietta dell’era dei servizi di streaming

Per quanto attendiamo con impazienza il legame tra Eleven e Joyce, questa relazione non può competere con la relazione romantica e la profonda amicizia che Mike e Eleven condividono mentre hanno attraversato molti traumi importanti insieme. Wolfhard ha detto: “non hanno [a] vita normale e questo è il modo in cui è per loro ed è questo che lo rende così speciale.”

Tuttavia, questa è una relazione negli anni ’80, quando Snapchat e Instagram non esistevano. Quindi, sarà una sfida affinché i due mantengano la loro vicinanza. Ma il commento di Wolfhard lo suggerisce potrebbero riunirsi ancora una volta entro la fine della stagione come sempre.

Tuttavia, non possiamo dire nulla della coppia e del loro futuro insieme di sicuro. Questa trama può essere risolta solo quando Cose più strane streaming della stagione 4 su Netflix. Fino ad allora, ecco alcune teorie che possiamo sfatare e altre che probabilmente saranno vere.

