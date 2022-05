Millie Bobby Brown non ha più “bisogno di andare in terapia”, ma il suo personaggio di “Stranger Things” Eleven sì

Nella vita reale, affrontiamo costantemente così tante difficoltà che a un certo punto portano a un esaurimento mentale. Quindi, immagina qualcuno che è in tenera età e deve giustificare un carattere intenso! Quanto deve essere stato difficile per quella persona? Quando si tratta di Stranger Things, Millie Bobby Brown è una persona che ha avuto la sua parte di attenzione e pressione. Ha pagato un personaggio emotivamente e psicologicamente sfidato sin da quando era solo una bambina. Pensi che abbia affrontato problemi o guasti del genere? Scopriamolo.

Millie Bobby Brown è andata in terapia?

Millie aveva solo 11 anni quando ha interpretato per la prima volta il ruolo di Eleven. Undici è traumatizzato e ne ha passate tante. Essere isolato come un bambino che ha superpoteri è più difficile da esprimere di quanto sembri. Millie ha interpretato questo ruolo intenso per un lungo periodo e non sorprende che abbia avuto un impatto su di lei.

Durante le 3 stagioni, possiamo vedere Millie interpretare un ruolo molto intenso e stimolante nei panni di Eleven. Interpretare un personaggio per un certo periodo di tempo rende difficile per l’attore staccarsi da esso. Questo è un processo psicologico e una delle tecniche di recitazione in cui l’attore cerca di pensare di essere quel personaggio. Quindi, mentre interpretano ruoli psicologicamente sfidati, la maggior parte degli attori lo fa o mentre interpreta il personaggio, simpatizza con il personaggio e crede inconsciamente che il personaggio sia se stesso.

Quindi, in un modo o nell’altro, il personaggio della bobina potrebbe aver influenzato Millie nella sua vita reale. Ha ammesso lo stesso alla premiere che il suo personaggio di Eleven l’ha sfidata da qualche parte nella sua vita. Mentre il suo commento “Non ho più bisogno di andare in terapia” è stata la sua risposta umoristica per essere finalmente in grado di parlare del prossimo spettacolo, non sarebbe sorprendente se l’attrice avesse davvero bisogno di una terapia per far fronte all’improvvisa fama e attenzione insieme con un personaggio come Undici.

Ma Millie non è l’unica persona che ha avuto bisogno (o ha bisogno) di una terapia.

Millie sente che Eleven ha bisogno di un terapeuta

Alla recente premiere mondiale di Netflix Original, a Millie è stato chiesto chi, secondo lei, avesse più bisogno di una terapia: Vecna ​​o Eleven. L’Enola Holmes le attrici hanno risposto Undici senza alcuna esitazione. “Sì, penso che abbia bisogno di scavare in profondità in quei traumi “. ha aggiunto Millie.

La sua risposta non sorprende perché Eleven ne ha passate tante dall’episodio uno. È cresciuta isolata dal mondo e poi improvvisamente vi si è buttata dentro. Poi ci sono tutti gli abusi fisici, emotivi e mentali che ha subito sin dalla tenera età. E nelle tre stagioni di Cose più strane, non l’abbiamo ancora vista affrontare questi problemi e risolverli. La stagione 4, tuttavia, sarà un cambiamento in questo senso.

Secondo Millie, la prossima stagione vedrà Eleven scavare più a fondo nei traumi che la perseguitano ancora. Con Mike a distanza e cose soprannaturali che non attirano più la sua attenzione, avrà finalmente tempo per un po’ di autoriflessione.

Quindi cosa pensi accadrebbe con Eleven in questa stagione? Commenta sotto le tue teorie.

