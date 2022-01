Millie Bobby Brown Netflix Movie ‘Damsel’: cosa sappiamo finora

Con Cose più strane e Enola Holmes alle sue spalle, Millie Bobby Brown è diventata rapidamente una delle attrici più ricercate di Netflix e lo streamer ha ancora un altro progetto con lei come protagonista. Ecco cosa sappiamo finora sul film fantasy in uscita, Damigella.

Damigella è destinato ad essere un film fantasy in uscita con protagonista Brown, che sovvertirà il tropo della “damigella in pericolo” con la sua eroina che non aspetta un cavaliere per salvarla da un drago, ma uccide il drago lei stessa.

di Netflix Damigella sarà diretto da un candidato all’Oscar Juan Carlos Fresnadillo, i cui crediti includono 28 settimane dopo e Intrusi.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Mazeau, che ha lavorato Ira dei Titani e diversi film ad alto budget in uscita.

Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno sotto il loro marchio Roth Kirschenbaum Films. I produttori esecutivi insieme a Brown (che è sotto la sua bandiera PCMA) sono Mazeau, Zack Roth e Chris Castaldi. Orchid Productions Ltd è anche elencata tra le società di produzione del progetto.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Damigella:

Qual è la trama? Damigella?

Ecco la sinossi della trama di Netflix Damigella:

È un thriller teso su una principessa che pensa di sposare un principe solo per essere gettata in una fossa dove viene sacrificata a un drago. Brown interpreta Elodie, che attende con ansia il suo matrimonio con il principe Henry e sente la pressione di suo padre, che ha bisogno dei soldi che il suo matrimonio porterà, per essere una buona moglie obbediente. Dopo aver sposato Henry, Elodie si rende conto di essere stata indotta con l’inganno a diventare un’offerta sacrificale per un drago crudele che intende mangiarla. Elodie deve combattere per uscire dalla tana del drago e alla fine si salva uccidendo il drago.

Online è emersa anche un’ulteriore logline:

“Dopo essere stata prima rinchiusa in una torre e poi nascosta nel profondo della foresta per impedire a un principe di salvarla, Rapunzel dai capelli lunghi giura di vendicarsi.”

Chi è coinvolto Damigella?

Solo a partire da ottobre 2021 Millie Bobby Brown è noto per essere tra il cast di Damigella. Al momento della scrittura, Brown sta attualmente girando Enola Holmes 2 (dopo aver appena terminato la stagione 4 di Cose più strane) accanto a Henry Cavill e anche lei La cosa sulle meduse allineato nella sua pipeline Netflix.

Qual è lo stato di produzione di Damigella?

di Netflix Damigella doveva entrare in produzione nel primo trimestre del 2022 secondo il numero 1265 di Production Weekly.

Millie ha appena finito di girare il sequel Enola Holmes che si è concluso all’inizio di gennaio 2022.

Ora possiamo fare un ulteriore passo avanti e affermare che le riprese del film dovrebbero iniziare a febbraio 2022 a Londra, in Inghilterra.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Damigella?

Netflix non ha fissato la data di uscita per Damigella, ma sarebbe lecito presumere una versione della fine del 2022 o del 2023 in base all’inizio della produzione del primo trimestre del 2022.

Non vedi l’ora di questo nuovo progetto Netflix con protagonista Millie Bobby Brown? Fatecelo sapere nei commenti in basso.