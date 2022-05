Millie Bobby Brown identifica involontariamente Ozark Stagione 4 con Stranger Things 4: “la parte principale e lo slogan di questa trama è…”

Il cast del grande successo Netflix Cose più strane stanno iniziando a viaggiare nel circuito della stampa con l’avvicinarsi della prima parte della stagione 4. Millie Bobby Brown ha fatto una visita a un talk show venerdì sera. Lì ha rivelato alcune nuove intuizioni sui temi imminenti dello spettacolo. Millie ha parlato di molte cose, incluso il nuovo tema dello spettacolo. Tuttavia, involontariamente o meno, Millie ha equiparato Cose più strane con un altro successo Netflix, Ozark.

Ma tutti coloro che hanno visto i due spettacoli sanno che non hanno nulla in comune se non l’incredibile grande prezzo dell’arte. Quindi cosa potrebbe dire Millie Bobby Brown che ha collegato le due serie insieme? Scopriamolo.

Millie Bobby Brown in Stranger Things e Ozark

Millie e l’intero cast di Stranger Things sono stati impegnati a parlare della serie in molteplici interviste e talk show. Brown è andato di recente The Tonight Show con Jimmy Fallondove ha parlato e condiviso più cose.

Oltre a discutere della sua paura di Noah e di quanto sia brava con gli accenti. Millie ha parlato della quarta stagione e del suo nuovo tema. Lei disse, “La parte principale e lo slogan di questa trama è che è l’inizio della fine.”

Ora, questo è un battito di ciglia e ti mancherà un momento. Ma Millie afferma chiaramente che il tema che i creatori dello show hanno mantenuto è l’inizio della fine. Questo slogan può essere visto anche nel Cose più strane locandina ufficiale della stagione 4

Tuttavia, se tu fossi un fan di Ozark, devi aver già sentito la frase. Ozark l’episodio 1 della stagione 4 aveva lo stesso titolo: “L’inizio della fine.”

LEGGI ANCHE: I fan sono svenuti per il look di Millie Bobby Brown, mentre l’attrice partecipa alla premiere della quarta stagione di Stranger Things

E lo sappiamo tutti Ozarkanche, come Cose più strane era diviso in due metà. Pertanto questa è un’enorme prova che questa stagione di Cose più strane potrebbe iniziare a collezionare molti pezzi della stagione precedente.

Dopotutto, Stagione 5 sarà l’ultima stagione dello show di supereroi di successo. Quindi la serie deve raggiungere il suo apice entro la fine di questa stagione.

Dovremo aspettare fino a 27 maggio per sapere con certezza se è così o meno.

Cosa ne pensi? Volere Cose più strane iniziare a muoverti verso la fine entro questa stagione? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

