Millie Bobby Brown ha una risposta comune a tutte le domande sul suo preferito in “Stranger Things”

È un dato di fatto che siamo tutti grandi fan dello spettacolo spettacolare Cose più strane, con la nostra preferita Millie Bobby Brown. È un’attrice incredibilmente talentuosa, e questo è visibile nel suo personaggio, Undici. Non c’è dubbio che Millie ami il suo personaggio e lo spettacolo, in generale. Puoi vedere questo amore nel modo in cui sgorga per l’originale Netflix. Ma c’è qualcosa (o dovremmo dire qualcuno) che l’attrice diciottenne ama di più.

Cosa o chi ama di più Millie Bobby Brown?

Se hai indovinato Noah Schnapp, ding, ding! Hai ragione. Millie ha una bellissima amicizia con Schnapp e parla del suo amore per lei Cose più strane co-attore.

Mentre sono sullo schermo, i loro personaggi si completano a vicenda, i fan impazziscono anche per la loro amicizia fuori dallo schermo. Uno di questi esempi che vediamo è che Millie aveva un solo nome in tutte le domande poste sulla persona preferita dello show: Noah. Dopo questo video, non puoi incolpare i fan per essere svenuto per il meraviglioso legame che condividono i due attori.

I fan stanno impazzendo per la loro amicizia. Spediscono l’amicizia così tanto che vorrebbero avere un’amicizia come questa anche nella loro vita. Alcuni fan hanno detto che vorrebbero avere l’amicizia che questi due hanno in cui possono essere strani, aperti e a proprio agio l’uno con l’altro. D’altra parte, alcuni fan affermano la loro amicizia apprezzando il modo in cui Millie Bobby Brown pronuncia il nome di Noah.

Sarà tutto questo amore, non vediamo l’ora di vedere di nuovo il duo sullo schermo.

Leggi anche: Noah Schnapp e Millie Bobby Brown rivelano le scene più impegnative che hanno girato per Stranger Things, per una “caduta” e l’altra “urlante”

Vedremo più Millie e Noah nella stagione 4 di Stranger Things

Fortunatamente per i fan, Cose più strane la stagione 4 uscirà nel giro di pochi giorni e possono vedere l’amicizia di Millie e Noah sullo schermo, complimentarsi per il vero affare, mentre affrontano bulli e problemi comuni adolescenziali. Il duo insieme ai loro amici in Hawkins e ai membri della famiglia (e a nostra volta noi fan) avranno un viaggio emozionante che li attende nei due volumi della prossima stagione con un nuovo cattivo.

Secondo Millie e la sua co-protagonista Finn Wolfhard, la prossima stagione farà provare intense emozioni a tutti, mentre la banda si riunisce. Porterà anche con sé il lato oscuro di Hawkins e il viaggio dei bambini.

La trama e questa bellissima amicizia tra Millie e Noah ci stanno sicuramente entusiasmando Cose più strane stagione 4. E tu?

Leggi anche: “Dillo! Sono il tuo primo bacio”: quando Millie Bobby Brown ha spinto Finn Wolfhard ad accettare che fosse il suo primo bacio, Noah Schnapp l’ha appoggiata

Il post Millie Bobby Brown ha una risposta comune a tutte le domande sul suo preferito in “Stranger Things” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.