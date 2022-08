Millie Bobby Brown ha la reazione perfetta all’incontro con un simpatico fan

La 18enne Millie Bobby Brown è già l’attrice più ricercata di Hollywood. Ha avuto il suo ruolo da protagonista all’età di 11 anni nel più grande show di Netflix, Stranger Things. La sua interpretazione di Eleven l’ha portata alla fama quasi immediatamente. E nel corso degli anni, l’attrice è lentamente passata ad altri ruoli importanti al di fuori dell’universo di Hawkins. Con milioni di fan in tutto il mondo, la starlet globale ha recentemente avuto un’interazione molto carina con i suoi fan. E noi e Internet non ne abbiamo mai abbastanza del momento commovente!

Millie Bobby Brown ha fatto QUESTO a un simpatico fan

Diverse migliaia di fan la stavano aspettando quando è uscita per salutarli, ma aveva occhi solo per una bambina. Il suo piccolo fan ha avuto un ricordo di una vita quando Millie Bobby Brown l’ha appena presa in braccio e ha iniziato ad allontanarsi dalla folla.

La ragazza si è immediatamente portata le braccia attorno al collo e il simpatico momento AF è stato catturato dalla fotocamera. Brown si è anche presa del tempo per interagire con gli altri suoi fan. Indossava una tuta color lavanda con i tacchi nudi. Mettendo in mostra le sue ciocche bionde in morbide onde, sembrava radiosa nel trucco naturale.

L’adolescente sta guadagnando soldi quando i rapporti rivelano il suo enorme compenso per Enola Holmes 2

La sensazione adolescenziale ora vale $ 14 milioni di dollari. E il suo ultimo stipendio potrebbe o meno avere qualcosa a che fare con questo. L’attrice di Stranger Things ha insaccato uno stipendio di $ 10 milioni di dollari per il suo sequel, il sequel di Enola Holmes.

Sebbene sia esplosa sulla scena come Eleven, l’attrice aveva sottolineato durante la stagione 4 che i creatori dello show, i fratelli Duffer, erano “Sally sensibili”. Questa critica è arrivata dopo tre stagioni dello spettacolo. Nonostante i numerosi incontri ravvicinati con la morte, i membri principali della banda di Hawkins sono sempre sopravvissuti al calvario. I fratelli si sono offesi per questo e hanno spiegato che a Game of Thrones approccio non funzionerebbe per Stranger Things.

Brown riprenderà il suo ruolo di Eleven per l’ultima volta nella quinta stagione.

