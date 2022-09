Millie Bobby Brown fa parte della cerchia ristretta di Brangelina?

Millie Bobby Brown si è fatta un nome in una delle più grandi industrie del mondo da sola. Millie è uno di quei giovani attori che sono diventati rapidamente famosi grazie alla sua incredibile interpretazione in Stranger Things. Ha iniziato come attrice bambina, ma la stellina sta chiaramente passando a ruoli più maturi mentre si è trasformata 18 recentemente.

A parte il suo status di star, è nota per la sua natura frizzante e per condividere uno stretto legame con la co-protagonista Noah Schnapp. Mentre la loro amicizia è spesso nelle notizie, lei ne ha un’altra legame di basso profilo con un ragazzo stella di Hollywood, in particolare con a DNA Jolie-Pitt.

Millie Bobby Brown è amica di Zahara Jolie-Pitt e Shiloh Jolie-Pitt

Nel lontano 2018, Millie Bobby Brown è stata scelta con Brad Pitt e Angelina Jolie’s Shiloh e Zahara da Starbucks. Sono stati visti uscire casualmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @joliepittamazing_

Un anno dopo, il trio è uscito di nuovo, e questa volta sono andati a pranzo insieme. Brown ha indossato pantaloncini posteriori e li ha abbinati a una camicia blu oversize con uno zaino carino. Shiloh sembrava a suo agio in pantaloncini corti e una felpa con cappuccio oversize.

Dato che questo accadeva prima che Shiloh subisse un drammatico restyling, sfoggiava ancora un taglio di capelli molto corto. A seguirli c’era la sorella maggiore Zahara, che sembrava disinvoltamente cool in un completo tutto nero. Il trio è stato avvistato mentre chiacchierava e si batteva il cinque.

Brown ha anche esteso un invito ai fratelli Jolie-Pitt alla festa della premiere della terza stagione di Stranger Things. Durante il giorno del migliore amico, Brown si è anche preso il tempo di postare una loro foto e taggarli. La didascalia recitava: “I migliori amici 4L.” Parla di obiettivi di amicizia!

Ci sono anche speculazioni che Brown potrebbe aver chiamato i suoi rossori Shi Shy dopo Shiloh!

Omg, penso che Millie Bobby Brown abbia chiamato il suo trucco Shy Shi dopo Shiloh?!?!? pic.twitter.com/CLtQ32T9GJ — (@thenajolie) 14 agosto 2021

Forse si sono legati al loro amore per la danza! Shiloh ha fatto irruzione in Internet quando si è esibita in About Damn Time al Millenium Dance Complex, e Brown ha fatto lo stesso con i suoi abiti Eleven da sempre!

