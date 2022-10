Millie Bobby Brown è stata avvistata con indosso una maglietta oversize con infradito rosa mentre girava per il suo prossimo film “The Electric State”

Il 2022 è stato un grande anno per Millie Bobby Brown. La quarta stagione del suo programma Netflix, Cose più strane, è stato rilasciato e ha infranto i record di visualizzazione globale di tutti i tempi. La sua linea di cosmetici, Florence by Mills, ha avuto un notevole successo. È pronta per l’uscita di Enola Holmes 2, il sequel del suo film Netflix. Ha anche festeggiato il suo primo anniversario con il suo ragazzo, Jake Bongiovi. Tutto ciò da una parte e dall’altra, sta girando per un nuovo film, Lo Stato elettrico.

Brown è stato impegnato con le riprese di Lo Stato elettrico, che sta accadendo attualmente ad Acworth, in Georgia. E di recente, è stata catturata in fotografie durante uno scatto in spiaggia.

Millie Bobby Brown lo uccide, anche con le infradito

Recentemente, Millie Bobby Brown è stata fotografata sul set di Lo Stato elettrico. Nelle foto la si vede con indosso una semplice t-shirt sulla spiaggia dove sta girando. La maglietta era bianca e sembrava più un insabbiamento. Insieme a questo, la diciottenne è stata avvistata con indosso riccioli castani. Brown aveva anche un cono gelato al cioccolato in mano mentre lo cullava totalmente nelle sue infradito rosa.

Millie Bobby Brown è considerata una delle star più naturali e con i piedi per terra di Hollywood. Nonostante abbia guadagnato fama mondiale in così giovane età, l’attrice è sempre stata umile e con i piedi per terra. La star è, nelle sue stesse parole, “imbarazzata per niente” e crede di essere se stessa. Godzilla vs Kong sa benissimo quando uccidere il tappeto rosso e quando mantenerlo fresco. E quando si tratta di “mantenerlo fresco”, Brown cerca di rimanere nei vestiti del massimo comfort.

Secondo Hollywood Life, la troupe sta attualmente girando ad Acworth, inizialmente ad Atlanta il 5 ottobre 2022. Anche il suo ragazzo Jake Bongiovi le fa molte visite sul set. In precedenza, quando le riprese sono iniziate ad ottobre, è stato visto con lei sul set.

La data di uscita di Lo Stato elettrico non è stato ancora dichiarato, ma si prevede che uscirà nel 2023. Ma, se non vedi l’ora di guardare Millie prima, preparati per Enola Holmes 2 in uscita il 4 novembre.

