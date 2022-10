Millie Bobby Brown e Sadie Sink una volta legati al di là di “Strangers Things” ambientato in un avventuroso viaggio in spiaggia

Cose più strane è stato il semenzaio di molte amicizie radicate tra il cast brillante. L’intera banda di Hawkins è sempre un gruppo legittimo con migliaia di ricordi. Tuttavia, ci sono alcuni duetti all’interno del culto noti per le loro storie. Il più grande esempio di un duo del genere è sicuramente nientemeno che Millie Bobby Brown e Sadie Sink.

Anche se la loro relazione sullo schermo è iniziata con un po’ di indifferenza, lentamente sono emersi come migliori amici per sempre. Il duo è diventato così vicino sullo schermo che quando il cast e la troupe di Cose sconosciute incontrati per un viaggio nella vita reale, il legame di Sadie e Millie ha dato un Déjà vu diretto del loro avvincente viaggio sullo schermo, nel centro commerciale di Star Court. Le immagini del viaggio li hanno mostrati vivere la loro vita insieme.

Sadie Sink e Millie Bobby Brown durante il loro viaggio in Messico tra uno scatto e l’altro

Secondo quanto riportato dalla rivista People, le due brillanti stelle dello spettacolo trascorrono un po’ di tempo sotto il sole messicano a Cabo. I due membri del cast sono andati in viaggio con le loro famiglie a metà delle loro riprese nell’anno 2017. Millie, che allora aveva solo tredici anni, si è divertita moltissimo con la quindicenne Sink.

Entrambi ci hanno dato alcuni importanti #Bffgoal mentre sono stati visti correre attraverso le onde spumose e cristalline che si infrangono contro la riva. Si tenevano anche per mano mentre camminavano a loro piacimento, impegnati nelle loro stesse storie. Le adorabili immagini li hanno mostrati tuffarsi nella fresca acqua di mare insieme con la massima gioia.

Pubblicando la loro avventura, Brown ha anche preso il suo account Instagram e ha condiviso le foto con i suoi fan. Il dolce montaggio leggeva una commovente didascalia che diceva che il viaggio era un “onore di spendere” insieme a “gente meravigliosa” a fianco. Le immagini avrebbero sicuramente regalato ai fan un grande Déjà vu per il loro viaggio incredibilmente simile intorno allo Starcourt Mall. È stato un totale flashback sulla scena, in cui le nostre giovani coppie erano irritate l’una dall’altra. Di conseguenza, è andato “cagna‘” con i loro compagni.

LEGGI ANCHE: Quando Millie Bobby Brown e Sadie Sink hanno dimostrato di essere più che colleghi di lavoro

Come ti sono piaciute le foto? Chi è il massimo per il tuo El? Facci sapere queste tue storie emozionanti nei commenti qui sotto.

Il post Millie Bobby Brown e Sadie Sink Once Bonded Beyond ‘Strangers Things’ ambientato in un viaggio avventuroso sulla spiaggia è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.