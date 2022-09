Millie Bobby Brown è fidanzata con il fidanzato Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown è recentemente diventata una delle attrici più famose di Hollywood. Brown si è ritagliata una nicchia in così giovane età, e anche questo in un settore molto competitivo. Ha i ruoli, ha l’aspetto, ha la fama. Inoltre, il Cose più strane l’attrice ha un enorme seguito di fan in tutto il mondo.

E non sorprende che i suoi fan vogliano sapere delle sue relazioni. Millie Bobby Brwon esce con Jake Bongiovi da oltre un anno. Si diceva che il duo si frequentasse per la prima volta nell’estate del 2021. Dopo la sua recente uscita con Jake, i fan non possono fare a meno di ipotizzare se il L’attrice di 18 anni è fidanzata con il suo ragazzo di 20 anni.

Millie Bobby Brown si è fidanzata segretamente con il suo ragazzo, Jake?

Brown è sempre sotto i riflettori, indipendentemente dal fatto che sia in un film o in uno spettacolo. In precedenza, Brown ha fatto nuovamente notizia dopo lei e Jake si sono abbracciati apertamente durante un’uscita a New York City. I due sembravano molto innamorati mentre vagavano per la città. Tuttavia, L’anello di diamanti d’oro di Brown alla sua mano sinistra ha catturato l’attenzione di tutti.

Nelle immagini emerse online, l’anello di Brown sembrava essere un diamante solitario con un braccialetto tempestato di diamanti unico. Tuttavia, non era chiaro se l’anello fosse un regalo di fidanzamento di Jake o solo un accessorio Cose più strane piace all’attrice. Nel frattempoBrown indossava anche un anello aperto sul suo dito indice.

Lo stesso giorno la coppia ha condiviso un gelato. Il Enola Holmes l’attrice ha persino pubblicato la foto sul suo Instagram. Brown ha anche aggiunto un’adorabile didascalia con l’immagine, “Sempre b mio bambino.

Mille e Jake non esitano mai a esprimere il loro amore reciproco. Ha pubblicato il suo ragazzo in varie occasioni sul suo Instagram. La coppia ha anche assistito insieme al concerto di Harry Style. Tuttavia, l’attrice non indossava alcun anello nella foto.

Reazione dei fan

Dopo aver visto l’attrice britannica indossare un anello di diamanti ha sicuramente sollevato voci sul fidanzamento di Brown, ma molti fan non credono che sia vero. Ecco alcuni tweet dei fan.

Mi dispiace, Millie Bobby Brown ha voci sul matrimonio che le circolano?? Ha 18 anni e ha un anello al dito che non significa che sia sposata — Isabella (@eddiexmunsons) 13 agosto 2022

fratello perché tutti pensano che Millie e Jake siano fidanzati come se indossasse sempre gli anelli e non importa su quale dito???#MBB #MillieBobbyBrown #Millie — luka (@sourcesmbb) 17 agosto 2022

ppl ipotizzando che Millie Bobby Brown sia fidanzata… lei è come 19 wtf — ossa // muschio (@red_hair_halsey) 20 agosto 2022

Così all’improvviso si ipotizza che Millie (Bobby Brown) sia fidanzata… per l’amor del cazzo ha solo 18 anni! I media stanno raggiungendo — Laura (@Laure_Delbeke) 31 agosto 2022

qualcuno ha detto che Millie Bobby Brown è fidanzata, probabilmente è un anello di promessa — MILEVEN WON (@elsdelena) 18 agosto 2022

Bene, sembra che i fan di Browns non stessero comprando la voce, poiché hanno immediatamente respinto la notizia. Nel frattempo, né Brown né Jake hanno detto nulla in merito.

Credi che Millie Bobby Brown sia fidanzata? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

