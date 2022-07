Millie Bobby Brown condivide la sua routine di assistenza domenicale con “Buone vibrazioni, bella vita”

Le ragazze hanno sempre bisogno di un “TEMPO PER ME” nei fine settimana quando sono libere dopo tutti i giorni di lavoro affrettati. Quindi se la cavano da soli con alcuni cura di sé e tempo del caffè. E sembra la nostra regina di bellezza Millie Bobby Brown sta facendo lo stesso questo fine settimana. Mentre si è occupata di riprese, interviste e promozioni negli ultimi mesi.

Perché Cose più strane è stata una grande resa dei conti quest’anno che ha fatto impazzire non solo i fan, ma anche gli attori. Con l’ingresso di Vecna ​​e tutto l’horror passato, Eleven deve finalmente affrontare alcune situazioni terribili. Pertanto, Millie sembra prendersi una pausa per trovare pace e rilassarsi nelle sue vestaglie.

Millie Bobby Brown regala vibrazioni importanti del fine settimana con la sua routine domenicale

Millie può sfoggiare qualsiasi cosa ovunque, no, non importa se indossa un costume glamour o pigiama pigro. In una recente foto condivisa su Instagram, la giovane attrice sembrava affascinante nei suoi pantaloni bianchi. Stava leggendo Vex King’s romanzo Buone vibrazioni, buona vita con una tazza di caffè in mano. Anche se Brown è sempre bello, ma una maschera per il viso al caffè non è mai meglio per un’adolescente.

LEGGI ANCHE: Teenage Cry Trends di Millie Bobby Brown su Twitter e i fan non smetteranno di memere

Prendendosi un giorno libero di conforto, Millie è stata vista depositando la sua anima con pace e illuminazione. Dato che sicuramente non ha molto tempo per se stessa a causa delle riprese.

D’altra parte, amiamo tutti i momenti che continua a condividere con i suoi fan su Instagram. Come il suo recente post con il suo ragazzo tra le braccia della natura. Mentre si sta innamorando di entrambi i punti di vista e del suo noobie Schroobie.

Inoltre, tutti i membri del cast, inclusa Millie, lo sono stati girare instancabilmente in luoghi diversi. Bene, tutto ha dato i suoi frutti in modo impressionante poiché la serie è diventata lo spettacolo inglese più visto dell’anno. E ci saranno molti danni nella stagione 5 quando Vecna ​​tornerà nella sua forma più terribile.

LEGGI ANCHE: Quando Millie Bobby Brown è diventata drogata eseguendo il rap di “Stranger Things” al The Tonight Show di Jimmy Fallon

La fine dell’inizio è finalmente iniziata con la stagione 4 e non si fermerà finché tutto non sarà distrutto. Sei entusiasta delle ultime stagioni del tuo programma preferito? Cosa ti aspetti dove questa fine porterà i personaggi? O chi affronterà la morte quando sono già in gioco così tante vite? Voglio ottenere tutto il Cose più strane aggiornamenti quindi resta con noi fino alla fine di questa crisi.

Il post Millie Bobby Brown condivide la sua routine di assistenza domenicale con “Good Vibes, Good Life” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.