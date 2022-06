Millie Bobby Brown condivide i suoi pensieri su QUELLA teoria sottosopra

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Jamie Campbell Bower come Peter Ballard e Millie Bobby Brown come undici in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022, Stranger Things stagione 4

Di cosa parla Spriggan su Netflix? di Diana Nosa

Cose più strane la stagione 4, parte 1, si è conclusa con un grande cliffhanger per la nostra piccola eroina e il grande cattivo di questa stagione. Alla fine abbiamo scoperto cosa è successo all’Hawkins Laboratory nel 1979. Ma ai fan è rimasta una domanda scottante. L’attrice Millie Bobby Brown, che interpreta Eleven, ha condiviso i suoi pensieri su una certa teoria.

L’episodio finale del volume 1 ha rivelato che il figlio di Victor Creel, Henry, era la guardia dell’Hawkins Lab che apparentemente fece amicizia con Undici. Ma era tutto un modo per manipolarla. Ma non solo: è anche 001 e Vena! Inoltre, è stato Eleven a mandarlo attraverso un cancello e creare il mostro. Non ho ancora superato quegli shock!

Sappiamo che questa stagione dovrebbe darci più risposte sul Sottosopra, e ne abbiamo già imparato di più in questa prima metà degli episodi. Ma ci sono ancora così tante domande e cose che non capiamo ancora. Uno di questi è se Undici ha appena aperto un cancello per il Sottosopra, o se ha effettivamente creato l’altra dimensione.

Millie Bobby Brown condivide pensieri sulla teoria sottosopra

In una recente intervista con Variety, alla Brown è stato chiesto direttamente se il suo personaggio avesse creato l’altro mondo o se avesse semplicemente aperto il primo cancello. È la domanda che ci siamo posti tutti noi!

L’attrice Eleven ha detto da quello che ha capito e da quello che le è stato detto dai Duffer Brothers, l’universo alternativo era sempre lì sotto Hawkins.

Penso solo che lei abbia accesso ad esso. Non credo che sia stata lei a creare Upside Down. No, penso che sia sempre stato lì, penso che abbia appena creato un cancello che nessuno poteva prima.

Brown sembra abbastanza sicuro della sua risposta. Immagino che dovremo aspettare il volume 2 della stagione 4 per vedere se lo spettacolo risponde direttamente a questa domanda per il pubblico.

E ne rimangono ancora così tanti come come ha fatto il laboratorio a chiudere il cancello da quando era successo quattro anni prima del 1983, quando è stata ambientata la prima stagione? E perché mandare Henry Creel/001 al Sottosopra lo ha trasformato nel mostro che è? Quegli ultimi due episodi non possono arrivare abbastanza presto!

Cose più strane la stagione 4 parte 2 arriverà il 1 luglio su Netflix.