Millie Bobby Brown chiede ai capi di Stranger Things di “uccidere Eleven fuori” dallo spettacolo

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown ha chiesto ai capi di “uccidere le persone” – anche il ruolo di Eleven – dopo che il cast dello show Netflix è cresciuto.

L’adolescente britannica ha scherzato sul fatto di volere un’enorme scena di “massacro” nella prossima stagione 4 di Stranger Things.

Il diciottenne ha preso in giro il suggerimento in una recente intervista con The Wrap insieme al co-protagonista e migliore amica Noah Schnapp.

“Abbiamo tutti paura che uno di noi muoia”

Millie ha scherzato sul fatto che il cast temeva che uno dei personaggi iconici avrebbe incontrato una fine prematura dello spettacolo. Schnapp è quindi intervenuto e ha accettato.

Disse: “Uno di noi volere morire. O più. Il cast è così grande”.

La star ha aggiunto che durante la serata della premiere, la dimensione del cast era così grande che hanno faticato a inserirsi in una foto di gruppo.

Millie ha poi scherzato: “Devi iniziare a uccidere le persone”.

Ha poi aggiunto: “I Duffer Brothers sono incursioni sensibili che non vogliono uccidere nessuno.

“Dobbiamo avere la mentalità di Game of Thrones. Uccidimi! Hanno cercato di uccidere David e l’hanno riportato indietro!”

Stranger Things Stagione 4

La prossima stagione, che i fan stavano aspettando con impazienza, vedrà i loro personaggi preferiti divisi.

Undici (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) vivono in California, lontano da Hawkins dopo essersi trasferiti con Joyce (Winona Ryder).

Tuttavia, il resto della “festa” è tornato nella temuta Hawkins, dove sono tornati eventi più bizzarri.

I fan vedranno anche David Harbour tornare nei panni di Hopper. Gli spettatori credevano che fosse morto alla fine della stagione precedente. Tuttavia, sembra invece che si trovi in ​​un’impenetrabile prigione russa.

Lo spettacolo uscirà anche in due parti: Stranger Things 4, parte 1, debutterà il 27 maggio, mentre la parte 2 arriverà settimane dopo, il 1° luglio.

Che fine hanno fatto i poteri di Undici?

Un’altra mossa della trama a cui i fan vorranno trovare risposte è se Eleven riguadagnerà i suoi poteri telecinetici. Verso la fine della terza stagione, i fanatici di Stranger Things l’hanno vista spogliata dei suoi doni e incapace di usarli.

Tuttavia, nel trailer di Netflix uscito il mese scorso, in una frazione di secondo, vediamo Max (Sadie Sink) levitare. Le teorie sono emerse online sostenendo che i poteri di Elle (Eleven) potrebbero essere stati in qualche modo trasportati in Max durante l’epico finale della resa dei conti.

“Dibattendo con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e navigare tra le complessità del liceo non ha reso le cose più facili”, recita la sinossi ufficiale di Netflix.

“In questo momento più vulnerabile, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra”.

La prossima stagione vedrà come protagonista un vasto cast corale, tra cui l’attrice protagonista Millie Bobby Brown al fianco di Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike) e Caleb McLaughlin (Lucas). Inoltre, reciteranno Gaten Matarazzo (Dustin), Sadie Sink (Max), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy) e Charlie Heaton (Jonathon), Maya Hawke (Robin Buckley).

E non possiamo dimenticare Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper).

Nonostante il successo strepitoso dalla prima stagione in onda, questa serie in arrivo sarà l’ultima per Stranger Things. Sembra che i fan possano aspettarsi una conclusione incredibile.

