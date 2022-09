Millie Bobby Brown canta Thinking Out Loud di Ed Sheeran

Millie Bobby Brown ci aveva sbalordito come Eleven nello show di fantascienza Stranger Things anni fa, quando era solo una ragazzina. Sebbene avesse poche battute, era estremamente espressiva con i suoi occhi. Le sue capacità recitative non sono passate inosservate. Quando è esplosa sulla scena con Stranger Things, è diventata presto una delle scelte migliori per i registi per i progetti da headliner.

Ma oltre alle sue capacità di recitazione, l’attrice ha anche un hobby secondario: cantare. Ama la musica ed è una cantante dannatamente brava! Quella ragazza ha molti talenti. Non ci credi? Ecco una clip di un giovane Brown che canta Thinking Out Loud di Ed Sheeran.

Millie Bobby Brown, 11 anni, canticchia la canzone d’amore di Ed Sheeran

La clip inizia con Millie Bobby Brown che si presenta come attrice e “taglia una cantante principiante”. Senza perdere altro tempo, un entusiasta Brown inizia a cantare a squarciagola al Thinking Out Loud. Sembra estremamente carina con i suoi capelli castani naturali fluenti e una canotta bianca. Brown è impressionante mentre canta per l’intera durata dello spettacolo e colpisce tutte le note. Forse se mai vuole cambiare la sua carriera, può sempre seguire la strada della musica!

Thinking Out Loud è stato pubblicato come parte dell’album X nel 2014. Il cantautore britannico Ed Sheeran ha co-scritto la canzone con Amy Wadge e Jake Gosling ha prodotto la traccia. La canzone è stata un grande successo per Ed. Ha raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha trascorso ben 19 settimane in classifica. Ha raggiunto la posizione numero due nella Billboard 100 degli Stati Uniti e nella Canadian Hot 100. Il brano ha anche ricevuto un certificato di triplo disco di platino. È stato nominato in tre categorie ai 58° Grammy Awards e ha vinto Song of The Year e Best Pop Solo Performance.

Brown non ha mai evitato di mostrare le sue abilità vocali o le sue abilità nel rap. Ha espresso il suo amore per Malibu di Miley Cyrus e ha persino rappato in The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Brown è apparso anche in Girls Like You dei Maroon 5 e ha condiviso un palco con loro nel 2018.

Sei un fan del canto di Millie?

