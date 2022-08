Millie Bobby Brown, 18 anni, ha guadagnato un enorme stipendio di $ 10 milioni per Enola Holmes 2 Creare la storia

Millie Bobby Brown ha solo 18 anni ed è già entrata nella lista delle teen star under 20 più pagate. L’attrice, produttrice e imprenditrice Brown ha già accumulato un’enorme fortuna grazie ai suoi ruoli da protagonista in Stranger Things, Enola Holmes e Progetti hollywoodiani come Godzilla. Ma l’attrice ha recentemente fatto notizia con il suo attuale stipendio per aver ripreso il suo ruolo in Enola Holmes 2.

Millie Bobby Brown intasca 10 milioni di dollari per Enola Holmes

Secondo quanto riferito, lo streamer sta pagando alla star adolescente un’enorme quantità di $ 10 milioni di dollari per aver ripreso il suo ruolo nel sequel. Questo l’ha resa uno degli attori più pagati sotto i 20 anni e la sua attuale patrimonio netto è salito alle stelle a $ 14 milioni. Inoltre, è solo seconda a Margot Robbie che ha incassato uno stipendio di $ 12,5 milioni per Barbie.

Brown non è estraneo agli stipendi elevati. Da giovane star, ha guadagnato $ 30.000 per episodio nella prima stagione di Stranger Things. È aumentato a $ 250.000 nella terza stagione. Se si deve credere ai rapporti, l’attrice ha guadagnato circa $ 300.000 per episodio con la stagione 4!

Oltre alla sua importante carriera di attrice, Millie Bobby Brown ha anche il suo marchio di trucchi, Florence by Mills.

Quando uscirà Enola Holmes 2 su Netflix?

Enola Holmes è stato un grande successo quando è stato rilasciato sullo streamer nel 2020. Il film è stato elogiato dal punto di vista commerciale e dalla critica. Brown ha interpretato Enola Holmes, Mycroft e la sorella adolescente di Sherlock Holmes. Ha mostrato un talento per il mistero e le indagini che l’hanno portata nella sua avventura a Londra per trovare la madre scomparsa.

Il sequel ci mostrerà Enola mentre affronta il suo primo caso ufficiale. Ma questa volta dovrà chiedere l’aiuto di suo fratello Sherlock.

Oltre a Brown, Henry Cavill, Patridge, Helena Bonham Carter, Adeel Akhtar e Susie Wokoma torneranno per il sequel. Anche Harry Bradbeer e Jack Thorne torneranno rispettivamente come regista e sceneggiatore. Netflix non ha ancora fissato una data di uscita, anche se le riprese sono terminate a gennaio. Ipotizziamo una data di uscita entro la fine dell’anno.

