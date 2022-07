Millie Bobby Brown, 13 anni, ha cercato di “sistemare qualcosa” per essere co-conduttrice degli Emmy dopo la sua prima nomination

Sono passati 6 lunghi anni dall’originale Netflix Cose più strane venne fuori. Da allora, abbiamo stretto un bellissimo legame con la serie e il suo cast. Siamo sempre desiderosi di conoscere e imitare il nostro attore o attrice preferito. L’attrice Millie Bobby Brown è una di queste. Ha fatto un lavoro così straordinario nel dramma sinistro come Eleven that ha ottenuto due nomination agli Emmy Awards: Uno nel 2017 e l’altro nel 2018. E nel 2022, eravamo così sicuri che Brown sarebbe stata nominata ancora una volta come eccezionale attrice non protagonista in una serie drammatica.

Sfortunatamente, non è così e i fan hanno condiviso la loro delusione su varie piattaforme di social media. Tuttavia, tutti i discorsi su Brown e gli Emmy ci hanno rimandato alla sua intervista del 2017 con Stephen Colbert quando si è congratulato con lei per aver fatto un lavoro così fantastico nella serie. Più tardi, mentre si congratulava con lei per la meritata nomination agli Emmy, il l’attrice ha colto l’occasione e ha cercato di negoziare qualcosa relativo ai premi.

La tredicenne Millie Bobby Brown ha chiesto a Colbert se poteva co-condurre gli Emmy

Quindi, quando Colbert si è congratulato con Brown, ha scherzato casualmente dicendo che è l’ospite degli Emmy del 2017 e che potrebbe fissare il premio per lei. Millie Bobby Brown ha argutamente continuato la battuta e ha cercato di negoziare il suo posto come co-conduttrice nella cerimonia. Lei disse, “Sì, penso che dovremmo sistemare qualcosa. Penso che dovrei essere il tuo co-conduttore. Ha inoltre detto che avrebbe strizzato l’occhio a qualcosa che aveva detto, e in quel momento avrebbe annunciato che il nome nella busta era Millie Bobby Brown.

Al che, Colbert ha risposto, “Ridi a una qualsiasi delle mie battute e sarò felice di fare quello che vuoi. Hanno discusso di molte altre cose nello show mentre Colbert faceva battute casuali di tanto in tanto. Bene, MBB ha fatto con grazia il lavoro di deriderli ad alta voce.

LEGGI ANCHE- Quando Millie Bobby Brown non riusciva a smettere di usare il filo interdentale e Henry Cavill ha dimenticato le sue battute in “Enola Holmes”

Cosa ne pensi? Pensi che Millie Bobby Brown e Stephen Colbert sarebbero una coppia straordinaria per ospitare gli Emmy? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Il post Millie Bobby Brown, 13 anni, ha cercato di “sistemare qualcosa” per il co-conduttore degli Emmy dopo la sua prima nomination è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.