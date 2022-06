Miles Teller e Tess Haubrich soccombono alla seduzione mentre Chris Hemsworth aumenta il calore in una clip esclusiva di “Spiderhead”

Chris Hemsworth ha svelato una nuova clip dal suo prossimo lungometraggio Spiderhead per il Evento sfigato Netflix. La clip presenta Miles Teller e Tess Haubrich e lo stesso Chris. Il film è basato sul racconto di George Saunders che è stato pubblicato sul New York Times nel 2020.

Chris interpreta un brillante visionario, il dottor Steve Abnesti, incaricato di gestire una struttura correzionale. Ma questa struttura non è come le altre case di correzione. Qui, i detenuti possono scegliere di sottoporsi a processi antidroga per ridurre le loro condanne. Sfortunatamente, gli esperimenti si ritorcono contro e i detenuti reagiscono in modi insoliti e violenti. Fa sì che il Jeff di Miles trovi una via d’uscita da questa follia con un altro detenuto, Lizzy di Jurnee Smollett.

Chris Hemsworth somministra misteriose droghe che alterano la mente ai personaggi di Teller e Tess

Nella nuova clip, il personaggio di Chris Hemsworth e il suo assistente supervisionano l’incontro tra Heather di Tess Haubrich e Jeff di Miles. All’inizio i due non esprimono alcuna attrazione sessuale l’uno per l’altro, ma quando Chris somministra loro Verbaluce e Luvactin, le cose cambiano. Improvvisamente, la loro frequenza cardiaca aumenta e iniziano a sentire la tensione sessuale tra di loro. E presto, sono l’uno sull’altro.

La scena è piuttosto interessante poiché si vedono gli effetti che la droga ha sui due soggetti. La narrazione affronta il tema degli esperimenti non etici e degli orrori con cui i soggetti devono convivere molto tempo dopo la fine delle prove.

Top Gun: Il regista di Maverick, Joseph Kosinski, ha diretto il film, mentre Rhett Reese di Deadpool e Paul Wernick hanno scritto la sceneggiatura. Il film segna un ruolo più oscuro e ambiguo per l’attore che è per lo più associato ai film d’azione.

LEGGI ANCHE: “Mi ha dato molti consigli”, Elsa Pataky, 45 anni, rivela come ‘Thor’, Chris Hemsworth l’ha aiutata a prepararsi per le scene d’azione in ‘Interceptor’ di Netflix

L’attore ha altri due film in programma quest’anno

Le cose stanno andando bene per l’attore. Oltre a questo film Netflix, Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor in Thor: Love and Thunder. Il sequel di Extraction è già in lavorazione e debutterà sulla piattaforma entro la fine dell’anno. Quindi sì, le cose stanno andando abbastanza bene per i fan di Chris Hemsworth.

LEGGI ANCHE: What Drew Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett e il regista di “Top Gun: Maverick” Joseph Kosinski lavoreranno su “Spiderhead” di Netflix con gli sceneggiatori di “Deadpool”

Il post Miles Teller e Tess Haubrich soccombono alla seduzione mentre Chris Hemsworth alza il calore in una clip esclusiva di “Spiderhead” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.