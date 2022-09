Mila Kunis rivela che Jackie ha un figlio adolescente nella presa in giro di That ’90s Show

In una nuova intervista a Entertainment Tonight, La ragazza più fortunata del mondo la star Mila Kunis rivela alcuni dettagli succosi sull’attesissimo Quello spettacolo degli anni ’70 riavviare, Quello spettacolo degli anni ’90insieme a informazioni sul suo prossimo film Netflix e su come lei e suo marito (Ashton Kutcher) hanno affrontato il suo spaventoso problema di salute un paio di anni fa.

Mila Kunis potrebbe essere meglio conosciuta per il suo ruolo di Jackie nella popolare sitcom per adolescenti Quello spettacolo degli anni ’70, ma la talentuosa attrice ha continuato a recitare in molti altri progetti che l’hanno solo portata ulteriormente sotto i riflettori e sul radar di tutti. Alcuni di questi progetti includono I Griffin, Dimenticando Sarah Marshall, Cigno nero, Max Payne, Il libro di Eli, Amici con benefici, Ted e Mamme cattive.

Ora, Mila Kunis farà il suo debutto su Netflix con il film drammatico La ragazza più fortunata del mondo il 7 ottobre, e siamo più che pronti per vedere la splendida attrice interpretare un ruolo che non l’abbiamo mai vista recitare prima. Cigno nero era buio, ma La ragazza più fortunata del mondo potrebbe essere solo più scuro.

Ma non è tutto! In vista del rilascio di La ragazza più fortunata del mondo in alcuni cinema il 30 settembre, Kunis ha parlato con ET di ciò che possiamo aspettarci di vedere in Quello spettacolo degli anni ’90. Abbiamo condiviso ciò che ha detto di seguito.

Mila Kunis rivela che Jackie ha un figlio adolescente in That ’90s Show

Come riportato da ET, Kunis rivela che il suo personaggio e Kelso (Ashton Kutcher) avranno un figlio adolescente in Quello spettacolo degli anni ’90. Tuttavia, Kunis scherza e afferma che l’attore che interpreta suo figlio è “troppo vecchio” per essere suo figlio.

Ha continuato dicendo: “In primo luogo, mio ​​figlio, senza rivelare troppo, nello spettacolo, è troppo vecchio per essere mio figlio. Quindi, ero tipo, ‘Cosa? Come siamo, tipo, genitori adolescenti?’ Quindi, prima di tutto, mio ​​figlio è troppo vecchio. Voglio che tutti lo sappiano, non è possibile”. Ha aggiunto: “Questo ragazzo è troppo vecchio per essere mio figlio. OK, tutti voi? Voglio solo che sia molto chiaro. Ero una sposa bambina!”

Tuttavia, Kunis non ha potuto fare a meno di dire cose positive sul riavvio. Dice a ET che le persone saranno contente Quello spettacolo degli anni ’90. Kunis afferma che non solo i nuovi spettatori saranno orgogliosi del riavvio, ma anche i fan della serie originale. Ha detto: “In effetti è fantastico, e penso che chiunque abbia mai visto gli anni ’70, fosse un fan, penso che sarà molto, molto, molto, molto felice dell’incidente che ha scatenato l’intera serie”. Sulla base di queste informazioni, siamo ancora più entusiasti di vedere Quello spettacolo degli anni ’90!

That ’90s Mostra gli aggiornamenti della data di rilascio

Sfortunatamente, Netflix deve ancora annunciare la data di uscita. La buona notizia è che le riprese sono già terminate e saranno trascorsi due mesi da quando lo spettacolo è entrato in post-produzione il 29 settembre. Speriamo in un’uscita a novembre o dicembre, ma dovremo solo aspettare e guarda cosa decide Netflix. C’è la possibilità che non vedremo lo spettacolo fino al 2023. Se questo è il caso, probabilmente guarderemo a una versione all’inizio del 2023. Qualcosa di successivo a una versione all’inizio del 2023 sembra improbabile. Incrociamo le dita, vedremo la serie per adolescenti entro la fine del 2022.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Quello spettacolo degli anni ’90.