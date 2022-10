Mila Kunis imperturbabile gestisce i tipici fischi di New York al Jimmy Kimmel Show con assoluta eleganza

Con un’enorme celebrità arriva un’uguale quantità di odio. Questa frase vale per quasi tutti gli attori e le attrici di Hollywood nel corso della loro carriera. Mentre alcuni risiedono completamente alle estremità, altri hanno scelto di rimanere nell’area grigia. Tali attori devono sempre affrontare un contraccolpo imprevedibile solo per conquistarli con puro affetto e assoluta eleganza. Una di queste attrici che si può chiaramente dire di essere la maestra di questo atto è Mila Kunis.

Mila è stata recentemente nelle notizie a causa della sua sconcertante intervista con Jimmy Kimmel Live. La star ha fornito un altro esempio di come gestire un pubblico l’altro giorno. Ecco cosa è successo allo spettacolo.

Mila Kunis fischiata da Jimmy Kimmel Pubblico

All’interno dell’Opera House di Jimmy Kimmel Live della Brooklyn Academy Music, Mila ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa nei momenti iniziali dello spettacolo. Tuttavia, tutto è andato rapidamente al polo opposto quando la star ha rivelato la sua città natale. Non appena Mila ha negato di non essere una newyorkese, qualcuno del pubblico ha fischiato la star.

Tuttavia, non era così. I fischi sono contagiosi e salgono rapidamente sulle ali a macchia d’olio. Simile è quello che è successo quando Kunis ha continuato a descrivere il suo viaggio di stabilirsi negli Stati Uniti. Ha descritto di essere originaria dell’Ucraina e di essersi trasferita in America per seguire la sua passione. In seguito Jimmy le ha chiesto della cucina americana parlando di pizza. Questa volta Mila è stata abbastanza vigile riguardo alla prossima ondata di fischi da parte del pubblico.

Come ha gestito Mila il feedback negativo back-to-back?

Quindi ha fatto il primo swing chiedendo direttamente al pubblico se erano pronti con i loro fischi prima di rispondere alla domanda. È successo come previsto. La folla ha seguito un altro fischio mirato a Mila. Una possibile ragione per tale trattamento potrebbe essere stata un’altra bizzarra rivelazione che la star ha fatto. All’inizio dell’intervista, Kunis aveva parlato di un malfunzionamento del guardaroba accaduto pochi istanti prima dello spettacolo.

Tuttavia, l’attrice ha fatto di nuovo un’ultima svolta dicendo: “sai una cosa, indosso biancheria intima per bambini per te.” Questo sorprendentemente ha portato il pubblico dalla sua parte e il “sinfonia di fischi e ceneri,” si fermò per un po’. Tuttavia, anche questo non è durato a lungo. Anche se la folla ha continuato con un altro giro di fischi, l’ha fermato quando ha promosso il suo film in uscita, La ragazza più fortunata del mondo.

Cosa ne pensi dell’intero fiasco? Come avresti gestito la situazione se fossi stato al posto di Mila? Ti è piaciuto il suo film? Annota tutti i tuoi pensieri di seguito.

