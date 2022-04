Mila Kunis, Ashton Kutcher e altri confermati al ritorno

Abbiamo notizie interessanti da condividere con i fan di Quello spettacolo degli anni ’70! L’attesissima serie spin-off di Netflix Quello spettacolo degli anni ’90 ora presenterà diverse apparizioni come ospiti speciali di membri del cast legacy come Topher Grace, Ashton Kutcher e Mila Kunis.

Era già stato rivelato che Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp sarebbero tornati per riprendere rispettivamente i loro ruoli di Red e Kitty Forman. Smith e Rupp saranno anche produttori esecutivi della serie spin-off.

I membri del cast di That 70s Show tornano per That 90s Show

Quello spettacolo degli anni ’90 è un prossimo spettacolo multi-cam. La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Gregg Mettler è produttore esecutivo, creatore e showrunner. Bonnie Turner, Terry Turner e Lindsey Turner sono accreditati come co-sceneggiatori, co-produttori esecutivi e co-creatori della serie. Marcy Carsey e Tom Werner saranno anche produttori esecutivi per The Carsey-Werner Company.

Ecco l’elenco ufficiale dei membri del cast di ritorno:

Topher Grace nel ruolo di Eric Forman

Mila Kunis nel ruolo di Jackie Burkhart

Ashton Kutcher nel ruolo di Michael Kelso

Laura Prepon nel ruolo di Donna Pinciotti

Wilmer Valderrama nel ruolo di Fez

L’intera banda è tornata in azione! Potresti aver notato che Danny Masterson, che interpretava Steven Hyde, non è incluso nell’elenco. Masterson è stato arrestato e accusato di quattro conteggi di stupro nel 2020, con un processo penale fissato per agosto 2022. È improbabile che gli venga chiesto di tornare nello show, ma suppongo che Hyde sarà menzionato almeno una volta nell’universo.

A parte gli ospiti speciali di ritorno, Quello spettacolo degli anni ’90 Nel cast ci saranno anche Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

Il logline ufficiale:

Ciao, Wisconsin! È il 1995 e Leia Forman, figlia di Eric e Donna, va a trovare i suoi nonni per l’estate, dove si lega a una nuova generazione di ragazzi di Point Place sotto l’occhio vigile di Kitty e lo sguardo severo di Red. Sesso, droga e rock’n’roll non muoiono mai, cambia solo d’abito.

Non abbiamo ancora una data di uscita per la serie, ma sembra probabile che uscirà entro la fine dell’anno.

Non vedi l’ora Quello spettacolo degli anni ’90?