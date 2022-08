Mike Wheeler non è stato altro che protettivo per Eleven, i fan difendono il personaggio di Finn Wolfhard in mezzo a tutto l’odio

Mike Wheeler ha polarizzato gli spettatori di Cose più strane dall’inizio dello spettacolo. Il personaggio di Finn Wolfhard e il suo legame con El e il resto dei nostri preferiti di Hawkins sono amati da molte persone. Ma non a tutti piace così tanto a causa della sua attuale dinamica con Will. Quando si tratta dell’amicizia tra Will e Mike, Mike è rimasto per lo più ignaro della sessualità di Will nelle ultime stagioni.

Sebbene ci siano molti odiatori, anche Mike Wheeler ha alcuni sostenitori. E hanno molto da dire a suo sostegno.

Il lato della storia di Mike

Mike ha difficoltà a esprimere le sue emozioni nella stagione 4. Alla fine, Eleven lo affronta sulla loro relazione e sulla mancanza di confessioni d’amore che le dà. Molti fan affermano che il problema di Mike è che lo prende molto sul serio e lavora sodo per essere un ragazzo migliore, concentrando tutta la sua attenzione su Undici e sulla loro relazione.

Sebbene tutti stiano bene con Mike che si innamora di Eleven, non è ben accolto perché spesso ignora e mette da parte i suoi amici, in particolare Will. Eppure, questa non è completamente colpa sua. Sta già lottando con una relazione a distanza, e poi all’improvviso El scompare.

Molti fan di Will Byers erano pronti a mandare in frantumi le loro TV quando Mike ha iniziato a parlare di come è iniziata la sua vita il giorno in cui ha incontrato El nel bosco. Da quando Will è scomparso quel giorno, Mike potrebbe non essere stato in grado di dire niente di meno sano di mente davanti al suo amico.

Mike ha una base di fan a supporto

I fan sembrano essere in lutto per Mike dalle prime due stagioni. Ha badato a Will mentre era afflitto dal Sottosopra. Rimase al suo fianco in ospedale finché il suo amico non si svegliò. I fan sostengono che Mike sia stato in grado di conciliare con successo la sua lealtà verso i suoi amici con il suo affetto per El.

“tu dici che Mike Wheeler è un brutto personaggio se la tua nave non diventa canonica” no è perché non abbiamo avuto alcuna spiegazione per il suo trattamento nei confronti di nessuno dei suoi amici (dustin, lucas, will) da s3 e s4 oltre a lui che è un “adolescente innamorato”. è stato messo da parte così tanto. aumento — Giulio (@headovrhls) 28 luglio 2022

amo Will Byers e Mike Wheeler, ma in modi opposti. non voglio altro per volontà che per lui essere felice, voglio vederlo sorridere. ma voglio vedere Mike sul pavimento che trema singhiozzando — Ven/Vinnie (@sentientsilence) 28 luglio 2022

Mike Wheeler tra S3 e S4 pic.twitter.com/ZwtVbInICH — Riviste | Credente ST S5 alla fine del 2023 (@OwlQueen1010) 30 luglio 2022

ti amiamo e ci manchi ogni singolo giorno, Mike Wheeler della prima stagione pic.twitter.com/QiRnFaILfB — ً (@bestofwheeler) 29 luglio 2022

Sì, era il migliore. Triste che abbiano cambiato il suo carattere — Abby (@Dumythicpegasus) 29 luglio 2022

Mike ci mancherà nella seconda stagione. Comunque ti sei mai accorto che Will stava chiamando Mike mentre andava all’ospedale dopo l’ustione? — ObsivX (@obsiv_x) 29 luglio 2022

Anche la stagione 2 di Yo Mile Wheeler pic.twitter.com/0fY0PnteCv — Elliott (@daby_fin) 30 luglio 2022

“Vedi come ci stai conducendo qui? Stai guidando l’intera festa. Ci ispira. Questo è quello che fai. (qualcuno dice ai Duffer di restituire a Mike Wheeler alcune delle sue insicurezze pre-fidanzato perché… questo piccolo viaggiatore si meritava quel complimento. GUARDA LUI) pic.twitter.com/p8RARIupSX — Jo(anna) (@joannimal) 23 luglio 2022

Naturalmente, i sostenitori di Mike sono subito balzati in sua difesa in risposta alla marea di critiche.

Sto ancora una volta pensando al viaggio emotivo che Mike Wheeler ha intrapreso quando gli è stato detto (per la prima volta) che 1) è un buon leader che unisce le persone, 2) ispira gli altri e li incoraggia a combattere le proprie battaglie e 3) è sia necessario che voluto dalle persone nella sua vita pic.twitter.com/flvcyQsUlC — Jo(anna) (@joannimal) 29 luglio 2022

maturare è rendersi conto che Mike Wheeler non è mai stato un cattivo ragazzo — ‎ً (@mikepropagand) 29 luglio 2022

“Mike Wheeler deve essere protettivo” Letteralmente è sempre protettivo nei confronti di el pic.twitter.com/gxSncxLhkg — 1# Mike Wheeler defender (@mike_wheeler47) 30 luglio 2022

non potresti mai farmi odiare questo idiota, come se fosse mio figlio. quello è mio figlio. lo proteggerò con la mia vita. Mike Wheeler non ha mai fatto niente di sbagliato, mai. pic.twitter.com/m0f44ghtHm — 𝐉𝐨 • 𝒔𝒚𝒏𝒄𝒉𝒓𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚 (@dcbicki) 24 luglio 2022

ANDREI IN GUERRA PER MIKE WHEELER — rubino (@luvermunson) 30 luglio 2022

Bene, i fan sono chiaramente divisi sui loro sentimenti nei confronti di Mike. E tu? Condividi i tuoi pensieri con noi. Intanto guarda Cose più strane stagione 4 solo su Netflix.

