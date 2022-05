Mike Myers intraprende un’avventura esilarante con altri comici per scoprire la “società segreta” nella serie Netflix unica nel suo genere “The Pentaverate”

Mike Myers è pronto per fare il suo ritorno dopo una decade su Netflix – Il Pentaverato. È un attore a tutto tondo, un comico e un produttore. I suoi film come il Austin Powers serie e il Shrek le serie sono ben note alla gente per la sua capacità di far scoppiare ogni pubblico. Il suo ruolo di Ray Fosser nel film recente Bohemian Rhapsody ha ottenuto il plauso della critica. Il Pentaverato si basa su a 1993 film, Ho sposato un assassino con l’ascia.

Dettagli sulla serie Netflix con protagonista Mike Myers The Pentaverate

Il fatto che la serie includa il cast comico più ricco è così eccitante. Include Chiave e Peel fama Keegan Michael Key, Postumi della sbornia fama Ken Jeong, Lidia Ovest e infine, il nostro Mike Myers come protagonista dello spettacolo. Lo spettacolo uscirà il 5 maggio 2022 e il trailer parla da sé.

I fan sono impazziti per il trailer da quando hanno visto Mike Myers. Ad alcuni di loro non importava molto dello spettacolo, sarebbero stati lì solo per Myers.

Guardando la grande scala di produzione vista nel video, alcuni di loro hanno anche dato un’occhiata a Netflix, chiamando il magnate dei media per una spesa così costosa, dato il suo attuale crollo del mercato azionario. Qualunque sia la situazione finanziaria di Netflix, l’enorme produzione si aggiungerà al talento che il cast ha già e, si spera, esca alla grande.

Di cosa parla lo show Netflix?

Ci stanno portando in un viaggio di risate, azione, brivido e dramma. È il tanto necessario all-in-one per Netflix. Ha parolacce e nudità ed è classificato come A, il che lo rende solo più credibile.

La storia ruota attorno a un giornalista canadese Ken Scarborough (Mike Myers), che si trova nel mezzo di una società segreta. Una società che è nata dal 1347 Peste nera e controlla il funzionamento del mondo, proprio come il Illuminatifamoso tra i teorici della cospirazione.

La storia si svolge mentre il giornalista cerca di scoprire la verità dietro i cinque uomini che da allora gestiscono il mondo 1347. Riuscirà a smascherarli o è troppo piccolo per i loro poteri? Metà della commedia arriva solo al pensiero di un argomento del genere in coppia con Myers. Mentre la maggior parte delle persone lo suonerà non appena uscirà, finirà velocemente come è stato visto!

