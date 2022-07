Gli ultimi due episodi di Cose più strane la stagione 4 ha portato con sé alcune morti e il finale è stato un completo strappalacrime. Uno di quei momenti è stato quando Max è morto. Undici in qualche modo l’hanno rianimata, ma il suo destino non è ancora in una luce positiva.

Spoiler per Cose più strane stagione 4 volume 2 di seguito

Penso che siamo stati tutti felici di vedere papà andato via una volta per tutte. Penso il tutto Cose più strane i fan erano COSÌ preoccupati per il destino di Steve. Per fortuna il nostro ragazzo preferito sta bene! Almeno per ora. La più grande morte straziante di questa stagione, e probabilmente di qualsiasi altra stagione, è stata quella di Eddie. Il meraviglioso metal head e il nerd di D&D hanno toccato i nostri cuori e non sarà mai dimenticato.

Con le morti avvenute in questa stagione, ti starai chiedendo se tutti i nostri personaggi principali preferiti siano sopravvissuti. E uno di questi è Mike Wheeler.

Mike muore in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Per fortuna, Mike non è una delle vittime di Vecna ​​e non viene catturato nel fuoco incrociato. Ha trascorso la maggior parte in California per visitare Eleven durante le vacanze di primavera. Quando El va con il dottor Owens per lavorare su The Nina Project con lui e il dottor Brenner, Mike, Will, Jonathan e Argyle finiscono in un viaggio per trovarla mentre è stata portata in un luogo segreto.

La giovane coppia ha trascorso la maggior parte della stagione separata e non si riunisce fino all’episodio 8. Alla fine, e Mike finalmente dice al suo supereroe che la ama in un dolce momento tra i due. Nella terza stagione e in questa stagione, gli sceneggiatori hanno lanciato molti conflitti alla coppia.

Ma penso che nella quinta stagione saranno uniti poiché finalmente sono a buon punto. E davvero, tutti i nostri eroi di Hawkins dovranno trovarsi nel giusto spazio di testa per quello che verrà dopo!

L’intera stagione di Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.