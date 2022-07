Mike Flanagan di Midnight Mass annuncia l’arrivo di un’altra serie drammatica horror per Netflix, basata sulle storie di Edgar Allan Poe

I venti sibilanti, il grido lontano di un coyote, una casa isolata in mezzo al nulla con le assi del pavimento che scricchiolano. La scena inizia! Questo ti ha fatto venire i brividi lungo la schiena e ti ha eccitato allo stesso tempo? Allora sei pronto per una sorpresa! Mike Flanagan, dopo il recente successo di Spuntino di mezzanotteha annunciato l’ennesima serie drammatica horror.

Il regista è recentemente andato su Twitter e ha rivelato la conclusione della produzione La caduta della casata degli Usher. Sia il pubblico che la critica hanno inondato Mike Flanagan di adorazione per tutti i suoi precedenti sforzi su Netflix. Da Infestazione della casa in collina, Infestazione di Bly Manor a Club di Mezzanotte, e, naturalmente, l’ultimo Spuntino di mezzanotte; tutti erano fuori scala.

Mike Flanagan ringrazia il suo team su Twitter

Il comunicato di Flanagan su Twitter non riguardava solo la conclusione della produzione. In un messaggio commovente, ha dimostrato il suo apprezzamento per il cast, la troupe e i collaboratori negli ultimi tre anni. Illustra inoltre che hanno girato a Vancouver negli ultimi 3 anni e hanno concluso 4 serie in quel periodo.

Pochi minuti fa abbiamo terminato la produzione de LA CADUTA DELLA CASA DI USHER, chiudendo un enorme capitolo della mia vita. Ho lavorato a Vancouver quasi ininterrottamente da BLY MANOR nel 2019. Abbiamo realizzato 4 serie in 3 anni, prendendo solo una breve pausa per il blocco COVID all’inizio del 2020. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 9 luglio 2022

Completamente esaltato da questa esperienza di “finito TRENTAQUATTRO EPISODI di televisione”, e lo chiama “il lavoro più difficile e gratificante della mia vita.” Henry Thomas, Bruce Greenwood, Tahira Sharif, Amelie Smith, Samantha Sloyan e Robert Longstreet sono stati tra gli attori Flanagan ringraziato per nome per La caduta della casata degli Usher e Maniero Bly.

Ha dedicato un ringraziamento speciale ed ha espresso la sua gioia di lavorare con Luke Skywalker in persona. Mark Hamill, secondo Mike, sta suonando, “un personaggio sorprendentemente a suo agio nell’ombra”. Ha menzionato il suo Guerre stellari eroe era “proprio fantastico come speri e poi alcuni.“

La caduta della casa degli Usher succede alla messa di mezzanotte

La sua nuova serie La caduta della casata degli Usher è basato sul racconto del 1839 di Edgar Allan Poe. Poe era uno scrittore, poeta e bibliofilo americano famoso per le sue macabre capacità narrative, specialmente nel genere del mistero. In quanto figura di spicco del romanticismo americano e della letteratura americana, è ampiamente considerato una figura chiave.

Il racconto era un numero del 1840 su Poe’s Racconti del grottesco e dell’arabesco. È un orrore soprannaturale in cui un narratore non identificato tenta di aiutare il suo amico perduto da tempo, Roderick Usher. Usher soffre di disturbi mentali e desidera la compagnia del narratore.

Al suo arrivo nella sua fantastica ma quasi fatiscente villa di famiglia, il narratore scopre strani sintomi, rivelazioni inquietanti e diversi segreti nascosti. La caduta della casata degli Usher si ipotizza che prenda in prestito da un’ampia varietà di opere di Poe, non diversamente Bly Manor, che è stato ispirato e adattato dalle opere di Henry James.

I creatori hanno mantenuto riservati gran parte dei dettagli narrativi della nuova serie. Tuttavia, questo accumulo ha sicuramente entusiasmato gli spettatori. Mentre aspettiamo la data di uscita ufficiale, è necessario rivedere i suoi spettacoli precedenti come Infestazione di Hill House, Maniero Blye Spuntino di mezzanotte su Netflix.

