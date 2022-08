Miguel o Chozen? I fan predicono la persona sconosciuta a cui gli studenti Miyagi-Do si inchinano nella quinta stagione di “Cobra Kai” Immagine

Allenta i muscoli e affina le tue abilità nelle arti marziali come Cobra Kai La stagione 5 porterà presto sui tuoi schermi i ragazzi più cool di All Valley. Ambientata 30 anni dopo gli eventi dei film di Karate Kid, la serie nostalgica di Netflix porta avanti con successo l’eredità di Miyagiverse. Uno dei grandi successi della serie è senza dubbio il rapporto instauratosi tra insegnante e studente. Dopo gli eventi del finale culminante della stagione 4, la stagione 5 esplorerà sicuramente tali dinamiche relazionali. Sembra che i fan siano già entusiasti di esplorare tutto ciò che la prossima stagione ha da offrire.

Con meno di un mese rimanente al debutto della quinta stagione, la serie ha già iniziato a coinvolgere i fan tralasciando suggerimenti di tanto in tanto. Recentemente, hanno twittato alcune interessanti immagini teaser con la promessa di fare lo stesso ogni settimana. Tra questi, quello che ha suscitato l’interesse dei fan è quello dei ragazzi di karate dei giorni nostri che si inchinano a qualcuno. Tuttavia, non hanno catturato la persona a cui stanno rispettando. È piuttosto interessante come i fan non hanno impiegato tempo per entrare nella discussione su chi potevano inchinarsi questi bambini.

A chi potrebbero inchinarsi gli studenti di Miyagi-Do in questa immagine teaser della quinta stagione di Cobra Kai?

Nell’immagine, potremmo vedere gli studenti di Miyagi-Do inchinarsi a qualcuno in piedi davanti a loro. in ogni caso, il l’identità di quella persona è mantenuta riservata. Prima dell’uscita della stagione 5, i fan prevedono la persona sconosciuta. È interessante notare che il le ipotesi popolari emerse dalla discussione su Reddit erano Miguel, Chozen e Kreese.

Manca un mese alla stagione 5 — ed ecco un’anteprima! Pubblicheremo nuovi contenuti tosti ogni settimana mentre ci dirigiamo verso il 9 settembre. Per altre foto di Cobra Kai, vai su https://t.co/NZwNu663h9. pic.twitter.com/RSY767ceFk — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 9 agosto 2022

Essendo a conoscenza delle avventure di Miguel in Messico per scoprire suo padre, le possibilità che sia lui la persona sono vicine allo zero. Tuttavia, esso potrebbe essere molto Chozen come deve tornare Cobra Kai e aiuta Daniel a insegnare ai bambini le vie del signor Miyagi. Inoltre, un’altra immagine teaser mostra anche Daniel, Johnny e Chozen, in fila come orgogliosi sensei in un ambiente simile. Quindi, è anche possibile che i bambini si inchinano davanti ai tre ragazzi di karate. Alcuni i fan prevedono anche che potrebbe essere John Kreese, che potrebbe essere possibile in un tratto. Bene, l’uomo ha raggiunto AWE per insegnare la sua ideologia senza pietà a Thunder Rosa. Quindi, potrebbe anche scappare di prigione. Ecco alcune interessanti ipotesi dei fan:

Qual è la tua ipotesi però? Sentiti libero di commentare in basso. Cobra Kai la stagione 5 sarà presentata in anteprima il 9 settembre 2022.

