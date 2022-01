**Attenzione: importanti spoiler in arrivo**

Il reboot di Netflix dei film di The Karate Kid di Robert Mark Kamen, Cobra Kai, è ancora così popolare nella stagione 4 come lo era quando ha debuttato su YouTube Red nel 2018. Più avanti, riveleremo se Miguel e Sam torneranno insieme in questo capitolo .

Creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, Cobra Kai vede Daniel LaRusso e Johnny Lawrence tornare al dojo decenni dopo la resa dei conti all’All Valley Karate Tournament nel 1984, e lo spettacolo accoglie anche nuovi personaggi nel dojo.

Miguel e Sam tornano insieme nella stagione 4 di Cobra Kai?

La relazione di Miguel e Sam va a rotoli nella stagione 4 di Cobra Kai, e mentre i due sono ancora insieme entro la fine della stagione, i loro percorsi sembrano separarsi.

Con Sam che si fa strada tra le conseguenze dell’attacco di Cobra Kai e sia lei che Miguel che cercano di capire la loro identità, alla fine la coppia sembra prendere strade diverse.

Miguel e Sam frequentano insieme il ballo di fine anno, ma il loro litigio con Robby e Tory finisce per scatenare un’ondata di emozioni quando si confrontano.

Dopo l’All Valley Karate Tournament, Miguel e Sam sono ancora insieme, tuttavia, Sam è piuttosto sgonfia dopo la sua perdita con Tory e Miguel va alla ricerca del padre biologico, il che mette un po’ in aria la loro relazione.

Daniel e Miguel

Miguel finisce per formare un legame con Daniel in questa stagione, che sembrava avere la priorità sulla sua relazione con Sam.

Con Daniel che diventa il sensei di Miguel in questa stagione, quest’ultimo si rende conto che la sua personalità è abbastanza adatta a Miyagi-Do.

Miguel finisce per abbandonare la competizione – dopo che Johnny mostra la sua ossessione per la vittoria – e decide di rintracciare suo padre in una svolta degli eventi.

Chi ha vinto l’All Valley Karate Tournament?

Tecnicamente, Cobra Kai ha vinto l’All Valley Karate Tournament durante la stagione 4.

Il finale ha rivelato che Terry Silver si è fatto strada attraverso il torneo per vedere Cobra Kai vittorioso.

Apprendiamo che Silver ha pagato l’arbitro per far pendere la concorrenza a favore di Cobra Kai.

Silver progettò anche di incastrare Kreese per il tentato omicidio di Stingray, come parte del suo piano per prendere il controllo di Cobra Kai.

