Miguel e Sam si frequentano ancora nella quinta stagione di “Cobra Kai”?

In ogni dramma adolescenziale, vediamo coppie litigare e poi rompere l’una con l’altra. A volte li vediamo tornare insieme. Altre volte, vanno avanti. In Cobra Kaine abbiamo un sacco adolescenti che continuano a litigare tra di loro. Tra quelle situazioni caotiche, abbiamo visto alcuni semi di amore piantato. Li abbiamo visti crescere nel tempo. Una di queste coppie lo è Sam e Miguel. Nella stagione precedente, abbiamo visto Miguel andare via e trovare suo padre che lasciava tutti indietro, inclusa la sua ragazza, Sam La Russo. Non siamo riusciti a vedere in dettaglio cosa è successo lì. I fan hanno la stessa domanda per cui Netflix ha rilasciato il trailer Cobra Kai Stagione 5.

Cosa accadrà con Miguel e Sam nella quinta stagione di Cobra Kai?

Nella stagione precedente, Cobra Kai e Miyagi Do lotta per il dominio all’All Valley Tournament e Cobra Kai ha vinto. Prima che iniziasse la lotta e se ne andò, Miguel incontrato Sam nell’atrio. L’ha rallegrata e poi se n’è andato. Quando la lotta è finita e tutti tornano a casa, la madre di Miguel trova una lettera scritta da Miguel che dice stava per trovare suo padre. Non vengono svelati altri dettagli fino alla fine.

Tuttavia, di recente, quando abbiamo visto il trailer ufficiale, abbiamo potuto vederlo Sam e Miguel agghiaccianti in piscina insieme, e questo ci ha fatto mettere in discussione la loro relazione stato. Tuttavia, abbiamo visto molti alti e bassi nella loro relazione. La loro unione nel trailer della quinta stagione sembra un po’ confuso ai fan, e si chiedono anche cosa accadrà loro in questa prossima stagione.

Sembra che ci stiano insieme. Seduti uno accanto all’altro e non sembrate arrabbiati. da cobrakai

Tuttavia, stiamo anche cercando di capire dove sta andando l’eccentrica relazione tra Miguel e Sam. I fan sembrano avere le loro teorie divertenti su questa relazione. Mentre ne siamo consapevoli La disapprovazione di Daniele di Sam che va da qualche parte vicino agli studenti Cobra Kai, questo ex studente Cobra Kai è nei guai? Dovremo aspettare per avere la risposta. Nel frattempo, come entrambi i dojo, Miyagi Do e karate con zanne d’aquila, hanno unito le forze, non vediamo l’ora di vedere cosa succede a questa relazione con Robby in giro.

Sono abbastanza maturi per lasciarli andare gelosia essere insieme? Stanno davvero insieme? Sono diventati amici? Vogliamo anche sapere tutto al riguardo. Ma fino ad allora, tutto ciò che possiamo fare è restare a guardare la serie qui. Raccontaci cosa pensi della relazione tra Sam e Miguel.

