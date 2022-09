“Migliori performance in carriera”: i critici suggeriscono che “Cobra Kai” sta invecchiando come un buon vino, poiché la stagione 5 è a pochi giorni dalla sua grande uscita

I critici hanno elogiato Cobra Kai affermando come è lo spettacolo “invecchiando come un buon vino.” La somiglianza ulteriore conferma dello spettacolo continua ad essere un must. Questo dovrebbe aumentare l’entusiasmo dei fan come conto alla rovescia per la stagione 5 del karate Cobra Kai ha dato il via.

The Netflix Original, che è stato ripreso trentaquattro anni dopo Karate Kid, continua a portare l’eredità a nuovi livelli. Un risultato di cui il signor Miyagi sarebbe stato orgoglioso. Tutto questo senza la necessità di un dramma eccessivamente sensazionalizzato o di materiale esplicito, a dimostrazione del fatto che anche i nuovi progetti ispirati ai classici possono brillare se realizzati bene. Ma prendiamo il punto di vista della critica sull’ultima stagione 5 della serie.

La quinta stagione di Cobra Kai riceve un plauso dalla critica

La quinta stagione di Cobra Kai sta per approdare su Netflix. Ma ha già superato l’esame di critica e superato a pieni voti. Nate Richards di Collider gli ha dato una valutazione di A-, affermando che il primo episodio può sembrare un po’ lento ma la stagione avrà gli occhi incollati alla TV mentre procede. La stagione 5 ha anche alcune delle scene di combattimento più emozionanti della serie fino ad oggi, con alcune che portano a conseguenze importanti. Ha osservato che mentre alcune sequenze sembrano esagerate e sciocche, vale la pena innamorarsi dell’energia.

Il critico alla fine apprezza la passione che questi showmaker hanno per i personaggi. Molly Edwards di Games Radar ha assegnato alla stagione 4 stelle su 5, affermando che “Anche se Cobra Kai potrebbe prendersi del tempo, una volta iniziata la nuova stagione, offre una puntata davvero soddisfacente nella lunga saga di Karate Kid.” Nel frattempo, Kyle Pinion di Comicsbeat critica l’inizio della quinta stagione dicendo: “Per non dire altro, ha alcune lotte davvero precoci.I primi due episodi sono deboli, ma i restanti otto episodi fanno valere tutto.

Un riepilogo degli eventi di Cobra Kai finora

La quinta stagione raggiungerà il picco dalla trama piena di azione della stagione 4. Il primo paio di episodi della quinta stagione seguono trame tra cui Miguel, mentre in precedenza si mette alla ricerca di suo padre. Dopo di lui ci sono Johnny (William Zabka) e Robby’s (Tanner Buchanan).

GUARDA ANCHE: “Non farlo”: l’attore di “Cobra Kai” Martin Kove avverte i fan di non rovinare la quinta stagione

Nel frattempo, Daniel (Ralph Macchio) nel tentativo di abbattere Cobra Kai, cerca l’aiuto del rivale decennale Chozen (Yuji Okumoto) mentre Chozen va a vivere con la famiglia LaRusso. Sam (Mary Mouser) nel frattempo si sta riprendendo dalla sconfitta nel torneo All-Valley. Mentre Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha incastrato John Kreese (Martin Kove), portando all’arresto di quest’ultimo, continuando ad espandersi Cobra Kai. L’ultima stagione è piena di rivelazioni, angoli, colpi di scena e svolte che ti terranno sicuramente agganciato. Segna i tuoi calendari per il 9 settembre come 5a stagione di Cobra Kai cadrà su Netflix.

