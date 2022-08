Michelle Monaghan è sposata? Lo stato relazionale della star di Echoes

Il nuovo spettacolo di Netflix, Echi, mancano solo pochi giorni! Se tu. aspettavo con impazienza l’imminente thriller misterioso, quindi non dovrai aspettare ancora a lungo. La miniserie di sette episodi inizierà in streaming venerdì 19 agosto.

In Echi, le sorelle gemelle identiche Leni e Gina condividono entrambe un pericoloso segreto. Sin da quando erano bambini, i due si sono scambiati segretamente vite. Ora da adulti vivono una doppia vita: condividono due case, due mariti e un figlio. Ma tutto nel loro mondo viene sconvolto quando una delle sorelle scompare. Sulla base del trailer, sembra che qualcuno scopra il loro segreto. Ha qualcosa a che fare con la scomparsa?

A fare il doppio lavoro con questo progetto è l’attrice Michelle Monaghan, che interpreterà i gemelli. Ascoltando altri attori del settore, non è un’impresa facile interpretare due personaggi in uno spettacolo o in un film. La logistica delle riprese e la mentalità che un attore deve attraversare sono diverse. Ma lo fanno tutti benissimo!

Sono sicuro che Monaghan sarà altrettanto fantastico! Con tutta la promozione per la nuova serie, l’attrice è stata recentemente nelle notizie relative a Netflix. Quindi potresti chiederti qual è il suo stato di relazione.

La star di Echoes Michelle Monaghan è sposata?

Monaghan è sposata con l’artista grafico australiano Peter White. I due si sono conosciuti a una festa nel 2000 e si sono sposati a Port Douglas, nel Queensland, nell’agosto 2005. La coppia condivide una figlia nata nel 2008 e un figlio arrivato nel 2013.

Accanto a Monaghan, Echi nel cast anche Matt Bomer nei panni di Jack Beck, Daniel Sunjata nei panni di Charlie Davenport, Karen Robinson nei panni dello sceriffo Floss, Jonathan Tucker nei panni di Dylan James e Ali Stroker nei panni di Claudia.

Echi inizierà lo streaming venerdì 19 agosto su Netflix.