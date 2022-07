Michael Cimino si unisce al cast della quarta stagione di Never Have I Ever come nuovo rubacuori (Report)

Mentre ci prepariamo Io non ho mai l’uscita della stagione 3 il 12 agosto, lo streamer ci ha sorpreso tutti con l’annuncio di un nuovo personaggio che si unisce a Devi e al resto della banda alla Sherman Oaks High nel prossimo Io non ho mai stagione 4. Con affetto, VittorioMichael Cimino si è unito al cast della quarta e ultima stagione. Sì, avete letto bene. E abbiamo condiviso tutti i succosi dettagli che circondano il suo casting proprio qui sotto!

Io non ho mai è una delle migliori serie per adolescenti di Netflix ed è riuscita ad aumentare la sua base di pubblico nel corso della sua corsa. Secondo quanto riferito, la prima stagione è stata vista da 40 milioni di famiglie dalla sua uscita nell’aprile 2020. Nel luglio 2020, Netflix ha dato il via libera per una seconda stagione e i fan erano al settimo cielo per la notizia. Dopo un’altra stagione di successo, lo streamer lo ha annunciato Io non ho mai è stata rinnovata per una terza stagione, che dovrebbe debuttare il 12 agosto.

La seconda stagione si è conclusa in un modo che ha creato la terza stagione, e i fan sono più che pronti a vedere la storia continuare. Ma ora con il casting di Michael Cimino, non siamo sicuri se siamo più entusiasti della terza stagione o Io non ho mai stagione 4.

Chi interpreterà Michael Cimino nella stagione 4 di Never Have I Ever?

Secondo The Wrap, Michael Cimino interpreterà un personaggio di nome Ethan. Ethan è descritto come uno skater e il “nuovo rubacuori” della quarta stagione. Non è noto se Ethan causerà problemi a Devi, ma sarà interessante guardare se lo farà. Devi era già coinvolta in un triangolo amoroso con Ben e Paxton. Quindi non ha bisogno di altri drammi.

Non vediamo l’ora che escano maggiori dettagli sul personaggio di Michael. Nuovi dettagli verranno probabilmente rilasciati una volta Io non ho mai la stagione 3 è caduta ed è iniziata la produzione della quarta stagione. Naturalmente, puoi contare su di noi per la condivisione di eventuali nuovi aggiornamenti Io non ho mai stagione 4, come annunci di casting, programma di produzione, data di uscita, ecc.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Io non ho mai stagione 4. Inoltre, assicurati di trasmettere in streaming Io non ho mai stagione 3 quando arriverà su Netflix il 12 agosto!