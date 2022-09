“Mi sono andati direttamente in faccia”: quando Millie Bobby Brown ha rivelato una pazza interazione con un fan mentre era fuori con Noah Schnapp

Fin dalla prima di Cose più strane, Millie Bobby Brown è un nome familiare grazie a lei performance straordinaria nei panni dell’adolescente telecinetico Eleven. Con il numero di stagioni dell’uscita di punta di Netflix, il successo di Millie continua a crescere. Mentre tutta la fama e la popolarità sembrano grandi da lontano, la star spesso ha a che fare con alcuni fan eccessivamente entusiasti. Certo, la maggior parte di loro vuole solo mostrare il proprio amore e apprezzamento, ma alcuni ammiratori si spingono un po’ troppo oltre.

Questo ci ricorda un po’ interazione inquietante che il Enola Holmes l’attrice ha dovuto sopportare in passato. Quello che è iniziato come un calvario fastidioso, La risposta arguta di Brown ha reso il ricordo una storia commovente. Lascia che ti raccontiamo cosa è successo esattamente.

Millie Bobby Brown ribalta la situazione su un fan

Nel 2017, Millie Bobby Brown ha girato una cover per Variety rispondendo anche ad alcune domande divertenti. Dal suo film preferito degli anni ’80 a quello che conservava come ricordo dai set di Cose più stranel’attrice britannica ha mantenuto tutti si divertivano con il suo candore. Quando è stato chiesto di sceglierla “l’interazione più folle con i fan” Brown ha rivelato di averne avuti diversi “quelli inquietanti.“

Durante un’uscita con co-protagonista Noah Schnapp al Six Flags, Millie “stava camminando su questa collina.Dato che erano in un parco a tema pubblico, si aspettava che i fan venissero a chiedere una foto. Tuttavia, come ricorda Brown, “Queste ragazze, hanno appena tirato fuori la loro macchina fotografica e mi sono andate dritte in faccia.“

Sebbene stupito, il Cose più strane l’attrice non ha lasciato che l’incidente la disturbasse. Invece, ha dato alle ragazze un assaggio della propria medicina e “iniziato a fotografarli.Dopo le prime reazioni scioccate dei fan, hanno chiesto un abbraccio alla star. Millie, a suo merito, ha accettato di abbracciarli, rendendo l’evento piuttosto dolce.

Cosa ne pensi della risposta di Millie Bobby Brown ai suoi follower? Cosa faresti al suo posto? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Dal momento che la stagione 5 è ancora lontana, perché non rivedi i vecchi episodi di Cose più strane in streaming su Netflix?

